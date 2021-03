Ángel Expósito: "Los madrileños somos el territorio que más aporta a la solidaridad territorial"

Sobre la injusta "madrileñofobia". Voy a intentar no reventar al madrileño de barrio que llevo dentro (y a mucha honra) pero me parece tan injusto todo lo que está pasando por una supuesta y malentendida campaña electoral que, si no lo digo, reviento.

Uno oye al alcalde de Valencia diciendo idioteces sobre Isabel Díaz Ayuso o a García Page alertando sobre los límites en la carretera de Toledo y se me revuelven las tripas y el orgullo.

Los madrileños somos el territorio. Los ciudadanos que más aportamos de lejos a lo que se denomina solidaridad territorial. La Comunidad de Madrid tiene un déficit en la balanza fiscal de 19.205 millones, la mayor cifra de toda España.

Dicho de otro modo. Madrid aporta más de 19.000 millones más de lo que recibe. Cataluña con la mitad (10.000 millones), Valencia (1.700) y Baleares (1.500 millones). El resto de territorios (con País Vasco y Navarra a lo suyo) reciben dinero sobre todo de Madrid.

Expósito: "¿Alguno se ha sentido extranjero en Madrid?

Mi suegro nació en Lalín, mi suegra en Alhama de Aragón, mi madre en Talavera de la Reina. Trabajo a diario con madrileños, un gallego, una zamorana, un vasco y una vasca, un catalán, una navarra. Eso solo en mi equipo. ¿Alguno se ha sentido extranjero en Madrid?

¿Se imagina el alcalde de Valencia o el presidente de la Comunidad Valenciana qué sería de sus ingresos, comercio e impuestos sin los madrileños? ¿Se imagina García Page que sería de la sanidad de los castellanomanchegos sin la sanidad de Madrid?

¿Cuántos ciudadanos de Toledo, Ávila, Guadalajara o Segovia trabajan en Madrid? ¿Sacamos la relación de alumnos de toda España que estudian en Madrid?

Estamos locos. No somos conscientes de lo que significa que el nacionalismo paleto lo inunde todo por toda España.

¡Qué miopía! ¡Qué catetada! y, sobre todo, ¡Qué injusto!.