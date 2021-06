Ángel Expósito: "¿Tú te fiarías de Junqueras y de ese pasito a un lado?"

Junqueras le echó un capote espectacular a Sánchez dando un pasito no hacia atrás, un pasito hacia un lado en el tema del procés. No deberíamos olvidar que lo del procés independentista catalán es una batalla a largo plazo. Que esto de los colegios no es cuestión de un indulto, de dos, o de un año. Y eso continúa. No lo olvidemos.

Y a partir de ahí, ¿te acuerdas de aquella cena en casa de Roures con Junqueras e Iglesias? Mira. ¿Te acuerdas de aquella breve conversación de Sánchez con Junqueras? ¿Aquel tenemos que hablar? Pues ya han hablado. Esto no ha hecho nada más que empezar





¿Tú te fiarías de Junqueras y de ese pasito a un lado? ¿Te fiarías de Sánchez con la que ha caído y la sabemos?

Si tú fueras Puigdemont, Otegi o Junqueras (Dios no lo quiera), ¿A quién preferirías en la Moncloa? Pues ya está