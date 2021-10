Ángel Expósito: "Cumbre con 30 países citados por la Casa Blanca y no estamos. Algo está pasando"

Noticia que leo en ABC. Cumbre sobre ciberseguridad que organiza EEUU. El Consejero de seguridad correspondiente de la Casa Blanca cita a 30 países entre aliados directos y amigos de este país para hablar de un problema 'in crescendo'.

Este problema es cuando una organización pirata de 'hackers' toma el control de la compañía y pide un rescate al país de turno para devolver ese control a sus propietarios. 30 países citados por el Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Entre los treinta no figura España. Países de América del Sur, África, europeos, del Pacífico... y no figura España. Claro, yo me pregunto, ¿si tú fueras consejero de seguridad de la Casa Blancatú te fiarías de un país con un Gobierno donde se sientan los alumnos herederos de Chávez, Maduro y Cabello? Yo no. ¿Te pondrías hablar de seguridad mundial con el que tiene lazos con la seguridad bolivariana?

Si fueras Consejero de Seguridad de Estados Unidos… ¿te fiarías de España? pic.twitter.com/pqOhxh405b — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) October 14, 2021





Cumbre con 30 países citados por la Casa Blanca. Y no estamos. Me parece que algo está pasando.