Ángel Expósito: "¿Cuánto tiempo hace que no das un buen beso a tu abuela?"

¿Cuánto tiempo hace que no das un apretón de manos?

Piénsalo: ¿Cuánto tiempo hace que no das un buen beso a tu abuela. Que no coges la mano de tu padre en la residencia, que no abrazas a tus amigos o que no saludas con dos besos en la mejilla?

¿Cuánto hace que no das un buen apretón de manos?

Yo recuerdo que para mi padre, y para aquella generación, un apretón de manos era más importante que firmar ante el notario. Un apretón de manos era la palabra de honor. Así, apretando fuerte y mirando a los ojos.

Y ahora nos tocamos el pechito, o nos tocamos con los codos --cómo odio lo del codito-- o haces así como que te tiras un beso.

Piénsalo. Ha pasado un año desde la declaración de la pandemia de Covid en Wuhan: ¿Cuánto tiempo hace que no das un buen apretón de manos?

La pandemia de COVID-19 rebasa los 99 millones de contagios tras sumar otros 445.000 casos

La pandemia de coronavirus ha dejado otros 445.371 contagios en las últimas 24 horas en todo el mundo, con lo que el total de casos desde el inicio de la pandemia supera ya los 99 millones de afectados, de los cuales 2,1 millones han fallecido, según los datos actualizados a la mañana de este domingo por la Universidad Johns Hopkins.

La organización ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado también 8.786 fallecidos, con lo que los totales ascienden a 99.225.963 afectados y 2.130.179 decesos, respectivamente. Asimismo, más de 54,7 millones de personas se han recuperado de la COVID-19 a nivel mundial.