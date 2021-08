Ángel Expósito: "¿Cuál será la verdad de lo que están negociando el Gobierno y la Generalitat?"

¿Cuál será la verdad de lo que están negociando, bajo mesa bilateral, el Gobierno y la Generalitat?

Cada día nos enteramos de una píldora. Cuando no son los MIR (médicos residentes), son los indultos, eso ya viene de lejos, cuando no son los idiomas, ese 25% que ni si quiera sabe el español, cuando no son los beneficios fiscales para las empresas que vuelvan para Cataluña o cuando no, que el 40% de todas las ayuda autonómicas se vayan para Cataluña.

Esto debe ser lo de las peras en el camino que decía Ábalos. ¿Qué será lo siguiente que nos vamos a enterar, que “Su Sanchidad”, está negociando bajo la mesa bilateral con el president Aragonés y con sus jefes: Junqueras y Puigdemont.

¿Qué será lo siguiente? Luego la culpa de perder las elecciones la tiene Díaz Ayuso con los berberechos y las cañas. ¡Manda narices!