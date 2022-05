Ángel Expósito: "¿Tú crees que cobraremos la misma pensión de jubilación que hoy cobran nuestros mayores?"

1.- El depósito de la gasolina. Hace un rato he echado gasolina. No sé tu experiencia pero casi me da un parrús: por primera vez en mi vida, el contador del combustible ha pasado de dos dígitos. 101 euros con dos céntimos. Luego vino el descuento de 20 céntimos y la sensación de echar gasolina y que el contador no para.

Hoy, mi contador en mi gasolinera habitual ha sobrepasado lo 100 euros el depósito.

2.- La bombona de butano. Récord histórico: el precio de la bombona de butano, un 40% más caro que hace un año. La bombona de 12,5 kilos incrementa su coste casi un euro desde hoy, alcanzando su tercer máximo histórico consecutivo con 19,55 euros.

Casi 20 euros la bombona de butano de toda la vida.

y 3.- Pensiones. Tenemos un déficit de 24.000 millones en nuestro sistema de pensiones. Si se aplica la inflación, las pensiones supondrían 10.000 millones más este año.

Seamos sinceros: ¿Se pueden pagar las pensiones en España a este nivel de déficit in crescendo? Porque cada vez hay más jubilados, por suerte y por más tiempo de vida.

Y otra. Seamos ahora crudamente sinceros. ¿Tú crees que cobraremos la misma pensión de jubilación que hoy cobran nuestros mayores?