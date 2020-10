Ángel Expósito: "Ante el último aviso chavista de Iglesias, yo no me callo, chaval"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito ha recordado en su vídeo blog de este viernes, 9 de septiembre, un episodio que vivió con el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, hace unos años. Una historia que introduce así: "La chulería de Pablo Iglesias me viene que "ni pa' el pelo" para recordar una anécdota de hace pocos años".

A continuación Expósito comienza a relatar lo ocurrido. "Fue en 13TV. Ya con 'El Cascabel' de Antonio Jiménez". Durante aquel programa, Pablo Iglesias, cuando todavía no estaba en la Ejecutiva, "dijo que la economía española solo fabricaba camareros y putas. Tal cual. El video está en YouTube", ha advertido.

A continuación, Ángel Expósito ya le recriminó que "no compares", ya que "mi padre fue camarero, los camareros pagan impuestos y además estás obsesionado con las putas, ya las has nombrado dos veces". Seguidamente, Expósito recuerda la respuesta que le dio Pablo Iglesias: "Pienso en putas cada vez que te veo a ti".

"¿De qué vas, chaval?"

Ante estas declaraciones, el director de 'La Linterna' explica la respuesta que le dió a Iglesias: "¿Pero tu de qué vas, chaval?". A lo que el actual vicepresidente segundo del gobierno le contestó: "No me llames chaval".

Ángel Expósito muestra su indignación: "Él me llamó puta, pero yo no le podía llamar chaval"

El rifirrafe entre Ángel Expósito y Pablo Iglesias en 'El Cascabel'

Por ello conlcuye: "Pues que sepas, vicepresidente del Gobierno, que yo no me voy a callar. Mientras tenga un micrófono, un móvil y una página, yo no me callo. Y menos ante ti, chaval."