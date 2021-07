Ángel Expósito, sobre la situación en Cuba: "Me temo lo peor por parte del régimen"

¡Máxima atención a lo que está sucediendo en Cuba!

Desde 1994 en la crisis de los balseros, no se recordaba nada igual contra el régimen castrista, bien es cierto, que en aquella ocasión se les expulsó a Miami, y ahora la diferencia es que los manifestantes están en las calles de La Habana.

Me temo lo peor por parte del régimen, más aún cuando el que protesta está hambriento, esta harto de miseria y de la falta de libertad. Me temo lo peor, no se cuales serán las consecuencias, pero echémonos a temblar.

Toda la atención a lo que está pasando en #Cubapic.twitter.com/wfjIYatmgS — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) July 12, 2021





Por otra parte, preparémonos para otro ejercicio de civismo repugnante de todos aquellos progres de pacotilla cuando hablan de la isla. Una semana les haría vivir como una cubana en el Barrio de la Víbora o como un cubano en Cienfuegos. Que ejercicio de civismo y que progresía más cínica, contra el hambre y la miseria.

Termino, ojito con las consecuencias. Cuba es más que el régimen castrista. Cuba manda, influye y dirige en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Perú y hasta Argentina.

Atentos a lo que pasa en Cuba, podemos estar viviendo días para la historia, y eso sí, de imprevisibles consecuencias en la reacción del régimen.