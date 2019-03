“Puede ser el peor desastre natural de la historia del hemisferio sur”. Así define la ONU, el reguero de muerte y destrucción que ha dejado el ciclón tropical IDAI en Mozambique, Zimbabue, y Malawi.

Las inundaciones y los vientos de hasta 300 kms por hora han sido devastadores: Medio millar de muertos, 200.000 desaparecidos y casi tres millones de damnificados si sumamos la población de los tres países. Y de nuevo, una imagen que se repite: centenares de personas subidas a los árboles o a los tejados esperando que lleguen a rescatarlos. Hoy en nuestro 'Tema del día': la tragedia de Monzambique.

Nos vamos a ir en un momento a la zona cero de esta catrástrofe, a Beira, pero antes te voy a contar una historia. Y es que precisamente en esa zona del mapa, en el triángulo Mozambique, Zimbabue, Malawi hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor increíble. El padre Germán es uno de ellos. Lleva más de 40 años de misionero. Estuvo 20 en el Congo y lleva otros tantos en Mozambique.

Germán vive en la frontera con Zimbabue y a no muchos kilómetros de la provincia de Beira, la zona más afectada por este ciclón Idai. Esa ciudad de la que llegan imágenes que ponen los pelos de punta. Allí trabajan tres compañeros de misión de Germán.

El Padre Germán se siente afortunado por que la suya no es una zona de ríos. Por eso no se ha tenido que lamentar ninguna muerte. No obstante. Los vientos que rozaban los 200 km/h se han llevado prácticamente todo por delante. Pero lo cierto es que las fuertes lluvias han afectado negativamente de muchas otras formas. Alberto Vera es Obispo de Nacala y presidente de Cáritas en ese país.

Y para terminar este 'Tema del día' sobre la tragedia de Mozambique otro ejemplo de solidaridad. Todos los españoles que estaban en la zona cero de esta catástrofe, en Beira. Unos 60 han logrado comunicarse con sus familias en España para decirles que estaban bien gracias a una persona: Lucas Lorenzo es cónsul honorario de la zona centro de Mozambique y gerente de Pescanova.