La tensión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia

Te voy a llevar ahora a unos 3.000 kilómetros de distancia, a un paraje idílico que hace unos meses estaba lleno de turistas. Es una zona boscosa, que separa Bielorrusia con Polonia y en el que se alberga la mayor población de bisontes europeos del mundo convirtiéndose en Patrimonio Mundial de la Unesco. Pero sus hoteles, desde hace unas semanas, ya no reciben visitantes y se han convertido en auténticos campamentos militares.

Es el sonido en la zona polaca. Militares, policías y guardias de fronteras se preparan un día más ante lo que tienen a tan solo unos metros en la zona Bielorrusa. Una valla de espinos les separa de miles de migrantes que buscan desesperadamente cruzar al otro lado. Mientras unos tiran piedras los otros responden para evitar una situación peor.

Miles de personas esperan desesperadas para cruzar al otro lado. Apenas hay comida, están muertos de frío y tienen un enorme desgaste físico y mental debido a los cientos de kilómetros que han recorrido durante su travesía para llegar a esta zona. Te encuentras historias de todo tipo.

Los alimentos se venden por varias decenas de dólares, y las botellas de agua, por 10 veces su precio. La franja de estos enfrentamientos no tiene más de tres kilómetros de longitud. Es una línea irregular que está llena de exhaustivos controles policiales que vigilan quien entra y sale de las localidades más cercanas.

El drama y la tensión conviven juntos en un escenario en el que empiezan a participar muchos otros países. Pero... ¿Cuáles son los motivos por los que se ha iniciado este enfrentamiento? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿De qué manera actuarán el resto de países? Hoy te hablo del conflicto en la frontera Bielorrusa.

Mientras que los enfrentamientos se siguen produciendo, las reuniones entre los líderes de los países involucrados van por buen camino. Al menos de momento. Lo último es que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko y la canciller alemana, Angela Merkel, han acordado iniciar negociaciones entre la Unión Europea y Minsk para resolver esta crisis migratoria. Hace unos días también habló con Putin.

Fruto de estas conversaciones en Bielorrusia se ha montado un campamento para que los desplazados no pasen frío. Sin embargo desde Polonia aseguran que no aceptarán ningún acuerdo que no tenga su visto bueno. Por eso lo primero que vamos a hacer es irnos hasta allí para saber lo que está ocurriendo en esa frontera.