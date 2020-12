Tema del día en 'La Linterna': ¿Cómo será la Navidad durante esta pandemia?

Tenemos a escasos nueve días la Nochebuena y el comienzo de las Navidades y es posible que sean aún más restrictivas de lo que a comienzos de diciembre pensábamos. Esto es lo que ha dicho el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez esta mañana.

Hablamos de unas fiestas en las que nos reunimos en familia, nos pegamos un buen festín de comidas y cenas y los más pequeños de la casa esperan ansiosos a los reyes magos. Las restricciones cambiarán algunas de estas tradiciones. Sánchez ha recordado que el mejor regalo de estas navidades es actuar bien para evitar la llegada de una tercera ola.

Desde Sanidad aseguran que en los últimos días se ha producido una ralentización generalizada en el descenso de la incidencia e incluso ha subido en algunos territorios. Por eso ha decidido mantener el plan acordado del 2 de diciembre pero ha dejado abierta la posibilidad de que las Comunidades endurezcan las medidas para evitar que la curva de la pandemia siga subiendo. Seguro que ya has pensado cómo van a ser tus navidades pero podrían cambiar dependiendo de donde vivas. Por eso hoy nos preguntamos.

¿Cómo será la navidad durante esta pandemia?

A falta de algo más de una semana para que comiencen las Navidades, las medidas sanitarias que se aplicarán en esas fechas en las distintas comunidades autónomas siguen en plena discusión. La movilidad, el número de comensales en los días más señalados, la hora del toque de queda y la limitación de los eventos multitudinarios, sobre los que se alcanzó un acuerdo a principios de diciembre, pueden estar a punto de cambiar en las próximas horas.

La idea de Sanidad es que sean las autonomías quienes impulsen las nuevas medidas que endurezcan los mínimos acordados. Algunas de ellas ya lo vienen haciendo así durante las últimas semanas. Es el caso de Andalucía que ha decidido retrasar el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja y ha decidido la libre movilidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero para visitar a familiares y allegados.

Galicia estará cerrada entre el 23 de diciembre y el 6 de enero salvo excepciones, entre las que se incluyen las visitas familiares. Además la Xunta ha cerrado perimetralmente Santiago de Compostela por la evolución de la pandemia.n Canarias, han restringido las entradas y salidas en Tenerife, mientras que las comidas y cenas de Navidad se reducen a seis personas. Hasta 10, incluidos los niños podrán reunirse en Cataluña donde además se ha retrasado al 11 de enero el regreso a las aulas para que se aleje lo máximo posible a los encuentros familiares.

En Madrid este viernes se anunciarán nuevas restricciones en las zonas que han presentado peores datos mientras en Castilla y León se prorroga hasta el domingo 10 de enero el cierre perimetral de la comunidad autónoma. Atentos a todos los cambios y medidas que toman las comunidades autónomas estamos nosotros, los ciudadanos. La preocupación, el miedo a contagiar, el saber si nos podremos desplazar son algunas de las preguntas que seguimos haciéndonos.

Eso sí nadie nos quita la ilusión propia de estas fiestas. Escucha a Axel.Eso Axel porque Sofía tiene muchas ganas de que empiece la navidad. Y es que hace mucho que no ve a sus primos para contarles la gran lista que ha hecho para los reyes magos.No solo los niños guardan la ilusión para Navidad. También muchos mayores que esperan el momento para poder encontrarse con la familia. Así lo cuenta María. En estas fechas en las que se van a producir muchas reuniones familiares vamos a intentar dar algunos consejos para no contagiarse ni contagiar en las comidas y cenas.

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']