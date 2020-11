Tema del día en 'La Linterna': ¿Qué importancia tienen las elecciones estadounidenses en el resto del mundo?

“No sueno como un político porque no lo soy”. Es de las frases más utilizadas por Donald John Trump. Y razón no le falta porque lleva en política relativamente poco. Nació hace 74 años en la ciudad de Nueva York. Una vez graduado en Economía en la Universidad de Pensilvania, su padre, un empresario de origen alemán le puso al frente de la empresa familiar que se encargaba, básicamente en renovar y gestionar numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos y campos de golf.

A pesar de superar varias crisis e incluso una bancarrota consiguió reflotar su grupo empresarial. En los 90 su fama fue incuestionable. Aparecía en series de televisión haciendo cameos, formó parte de un reallity donde los concursantes optaban a dirigir uno de sus negocios y fue el propietario de concursos de belleza como Miss EEUU o Miss Universo. En 2015 anunció su candidatura para ser presidente con un lema que seguro que te acuerdas: “Primero América”.

Con 71 años se convirtió en el presidente de más edad en acceder al cargo. Cuatro años que no han pasado desapercibidos y que han estado marcados por las redes sociales y sus famosos tweets llenos de polémicas y críticas hacia casi todo el mundo. Pero durante este último año de mandato el país se ha visto sacudido por varias crisis simultáneas que han sido para él un auténtico quebradero de cabeza.

Uno, el de las protestas raciales que surgieron a raíz de la muerte, el pasado 25 de mayo, de George Floyd, un afroamericano a quien un policía blanco le presionó el cuello con la rodilla hasta dejarlo inconsciente. Y el otro el de su tardía gestión durante expansión del virus y los desafortunados comentarios aconsejando beber lejía para matar el COVID que provocaron su caída en las encuestas. Este es uno de los ejemplos. Fue el momento en el que recomendaba el uso de la hidroxicloroquina a pesar de que la agencia federal de medicamentos decía lo contrario.

Y al final acabó contagiándose del virus. Dio positivo pero a los pocos días de salir del hospital aseguró que lo había vencido sin problemas y que se sentía como “Superman”. Los sondeos indican que perderá en la elecciones pero Trump no se rinde porque sabe que es capaz de voltear los resultados. Ya lo vimos hace cuatro años.“Sleepy Joe” o lo que es lo mismo el “Durmiente Joe”. Así califica Trump a su rival Joseph Robinette Biden.

Nació en Pensilvania en 1942 y prácticamente su vida ha estado ligada por completo a la política. Estudió derecho y ejerció de abogado varios años hasta convertirse en Senador de por Delaware, un cargo que ejerció desde 1973 hasta el 2009. En ese momento se convirtió en vicepresidente acompañando a Barack Obama durante sus dos mandatos. Su perfil negociador y tranquilo podría ayudarle a aglutinar el voto indeciso de los estados clave, además de movilizar a las bases del partido demócrata. Un candidato que viene a traer la luz al país norteamericano.

Tras dos intentos presidenciales fallido Biden ahora es favorito para convertirse en Presidente. Dicen que a la tercera va la vencida. Hoy es día de elecciones así que hoy nos preguntamos.

¿Qué importancia tienen para el resto del mundo?

No hay ninguna duda que el voto latino va a ser decisivo en las elecciones. Ya lo fue en 2016, donde representaron un 11% del electorado convirtiéndose en el mayor grupo minoritario de estos comicios. Mira te voy a llevar hasta Bronx, uno de los barrios más humildes de Nueva York y donde la mitad de su población es latina.

Estamos hablando de un Estado, el de Nueva York, donde la mayoría de los votantes son demócratas, pero el voto hispano puede equilibrar la balanza. Luisa Almansa es de origen dominicano y lleva años viviendo en el Bronx. Es profesora, madre de cuatro hijos y tiene muy claro que su voto hoy es para Donald Trump.Todas las encuestas apuntan a que el voto latino puede ser decisivo en estados como Florida, Pensilvania y Arizona.

Estamos hablando de 60 millones de hispanos en Estados Unidos, y Luisa no se atreve a apostar por lo que va a ocurrir. Otro de los grupos determinantes a la hora de decantar la victoria para un lado u otro es el de la población negra. Un voto que se ha ido movilizando a raíz de las protestas raciales tras la muerte de George Floyd.

El partido demócrata ha estado trabajando intensamente en movilizar al voto negro que hace cuatro años se quedó en casa. Es por eso que en los últimos días hemos podido ver a un Obama muy implicado en esta campaña animando a acudir a las urnas y votando al que fuera su vicepresidente. Uno de los que van a votar a Biden es Brad Ham, es abogado y vive en Philadelphia, la ciudad más grande de Pensilvania. Reconoce que estos comicios son especiales.Considera que Donald Trump ha demostrado que no le importan nada los ciudadanos negros del país.

Primero porque no ha condenado a los supremacistas blancos y segundo porque no ha sido capaz de gestionar el virus que tanto ha afectado a los afroamericanos.

