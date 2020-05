Raquel, fisioterapeuta: "Al tratar el primer paciente tenía yo más nervios que él"

Los negocios siguen abriendo y hoy hemos querido poner el punto de mira en nuestra salud. Hemos visitado una clínica dental y nuestra siguiente parada es la clínica de fisioterapia de Raquel. ¿Cómo se están adaptando? Ella abrió ayer. Tenía la necesidad de abrir, no podía estar más tiempo con el cartel de cerrado.La clínica reabrió hace 24 horas y Raquel, la dueña del centro, tenía dos sensaciones encontradas. Por un lado el miedo a lo desconocido a la hora de atender al primer cliente; normal, el posible contagio está ahí. Pero por otro Raquel tenía la necesidad de facturar y es que hay que pagar muchas facturas. Ayer fue su primer día y ha reconocido que “al tratar al primer paciente, tenía más miedo yo que él”.

Los fisioterapuetas tienen que afrontar cambios. La forma de tratar al cliente no va a ser la misma. Raquel espera que “sean las primeras semanas hasta que nos acostumbremos a los protocolos de seguridad e higiene, pero va a seguir todo su curso normal porque es algo que la gente necesita”. Uno de los protocolos que puede cambiar es, por ejemplo, el cuidado ya "hay que garantizar que donde pongas tu cuerpo no lo ha puesto nadie antes. Ahora cuando te sientas en una silla sin ropa tienes que pensar que no te pones en contacto con lo que ha tocado otra persona, todo eso hay que asegurarlo y requiere un protocolo de higienización. Antes ya se hacía pero ahora en mayor medida”. Además “esto va a provocar que “las sesiones no van a poder ser tan seguidas. entre sesión y sesión va a haber tiempo para meter los protocolos”.

En esta clínica son seis fisioterapuetas trabajando y espera que el próximo día once se reincorpore al trabajo la plantilla al completo. “Por la mañana habrá dos fisioterapeutas haciendo tratamiento asistencial al paciente y otro que se dedicará exclusivamente a la limpieza del local”.

En su reapertura tras dos meses, está convencida de que “nos tocará hacer muchos tratamientos para relajar a la gente, quitarle las contracturas de estar en casa dándole vueltas a la cabeza”. Esta es una de las cuestiones que más preocupa ya que, el contacto físico es inevitable en esta profesión. En este sentido, “confío en los indicaciones que nos da sanidad sobre la protección adecuada y que sea suficiente. Hay que empezar a trabajar, sino no empezaríamos”: