¿Qué ocurre con las medidas de Sanidad?

48 horas. Ese es el plazo que ha dado el Gobierno a la Comunidad de Madrid para publicar en su boletín oficial cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas para frenar la pandemia del coronavirus. Se trata de una orden ministerial por parte de Sanidad y en cuyo texto indican que son de obligado cumplimiento. Así lo explicaba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que cumplirán todas las órdenes de manera estricta pero dicen que recurrirán esta orden lo que podría retrasar la entrada en vigor de las restricciones. Un auténtico embrollo legal que pilla en medio a los mismos de siempre, a los ciudadanos, que vuelven a preguntarse qué es lo que sí pueden o lo que no pueden hacer. Por ejemplo Alberto. Tiene 35 años y curra de cerrajero por toda la región. Sigue sin tener ni idea de lo que ocurrirá a partir del viernes.

Juan también es otro de los autónomos que se mueve por muchas localidades madrileñas. Tiene una empresa de eventos deportivos en Fuenlabrada y considera que no es nada serio que a falta de dos días no sepan si pueden o no ir a trabajar.

Y claro también hay muchas dudas en saber qué pasará con las personas que ya se encuentran en una zona sanitaria restringida. Es el caso de Adrián, tiene 32 años, vive en Las Calesas pero trabaja en una tienda Arguelles de forma presencial. Todos los días tiene que ir en metro y no sabe si con las nuevas restricciones va a poder moverse por toda la ciudad.

Restricciones en la Comunidad de Madrid

Alberto, Juan o Adrian son algunos de los más de 3 millones de madrileños que podrían sufrir estas nuevas restricciones en la Comunidad que van a consistir en:

Prohibir la entrada y salida de municipios que tengan una incidencia de 500 casos o más por 100.000 habitantes, un porcentaje de positividad superior al 10% en las PCR realizadas y una ocupación de camas UCI por Covid superior al 35%.

casos o más por 100.000 habitantes, un porcentaje de positividad superior al 10% en las PCR realizadas y una ocupación de camas UCI por Covid superior al 35%. Se limitarán las reuniones sociales a un máximo de seis personas , excepto si estas son convivientes.

, excepto si estas son convivientes. Además se reducirá el aforo en los lugares de culto a un tercio mientras que en los velatorios, habrá un aforo máximo de quince personas al aire libre o de diez en espacios cerrados.

que en los velatorios, habrá un aforo máximo de quince personas al aire libre o En cuanto a los establecimientos y locales comerciales se reducirá el aforo al 50% y se limitará la hora máxima de cierre a las 22 horas.

Con todo este panorama hoy preguntamos ¿Qué recorrido tiene y cómo van a ser las nuevas medidas que ha aprobado Sanidad?

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo qué ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo.. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']