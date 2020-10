Pier Luigi Maccalli, en 'La linterna', tras dos años secuestrado: “Estoy deseando volver a África”

Ángel Expósito ha podido hablar con el Padre Pier Luigi Maccalli. Este misionero italiano dejó su país hace unos años para arriesgar su vida en África con el objetivo de ayudar a los más pobres. Y cuando digo arriesgar su vida es literal. Porque la historia del Padre Gigi, como le conocen, es de las que ponen los pelos de punta. 2 años secuestrado por un grupo de yihadistas vinculados, presuntamente, a Al Qaeda en Níger.

Unos cuantos encapuchados que se plantaron en su casa una noche, la del 17 de octubre de 2018, y que se lo llevaron pegando tiros. La única noticia que tuvieron de él durante estos dos años fue un vídeo utilizado como prueba de vida y que se publicó en marzo de este año.

“Mi nombre es Pier Luigi Macalli, de nacionalidad italiana y hoy es 24 de marzo”, es lo que dice en el vídeo. Una grabación en la que aparece un poco más delgado que cuando le perdieron la pista. Pero con buen aspecto, a su lado, otro italiano que también permanecía secuestrado por el grupo. El Padre Gigi aparece sentado en el suelo, junto a su compatriota italiano, en un lugar aparentemente desértico pero imposible de identificar.

Claro, imagínate a sus compañeros de misión, a sus amigos, familiares. Ese vídeo fue la única noticia de él, han sido dos años de silencio y angustia, así nos describía el Padre Marcos a su compañero Luigi cuando se cumplía un año de su secuestro.

La Liberación del Padre Maccalli

El pasado 8 de octubre, hace solo dos semanas, saltaba a los medios una noticia: el Padre Gigi había sido liberado. Y hoy tengo uno de esos privilegios que solo te concede la radio. Poder hablar casi en exclusiva con él, con el Padre Gigi, con uno de esos superhéroes, como me gusta llamar a mi a estos misioneros. Un hombre que se ha pasado los dos últimos años de su vida secuestrado por yihadistas, sin saber si saldría vivo de esta. Ahora descansa en su pueblo de Italia y ha sacado un rato para estar en La Linterna con nosotros.

Cuando le preguntamos cómo se encuentra nos cuenta que: “Ahora estoy bien, finalmente puedo decirlo. Ha finalizado esta larga experiencia de estar prisionero. Estoy en casa, estoy descansando, aunque me he encontrado con la sorpresa de la cuarentena, así que todavía no soy totalmente libre pero estoy en esta etapa antes de poder salir, encontrar y decir gracias a tantas personas que me han sostenido con la oración”.

La noche del 17 de octubre de 2018

“Todo empezó la noche del 17 de septiembre de 2018, habían pasado las 21:30, estaba ya en pijama y me iba a meter ya en la cama, cuando escuche ruido detrás de la ventana de casa. Pregunté quién era pero nadie respondió. Como yo aseguraba el servicio de distribución de medicinas del almacén de la farmacia de la misión, sobre todo para las emergencias nocturnas, pensé que sería alguno que necesitaba medicinas. Entonces salí a mirar, y me encontré delante de hombres con fusiles. Di un paso atrás, y me encontré con las manos pegadas detrás de la espalda. Fueron momentos convulsos, dispararon tres veces, después dijeron en su lengua que querían "ligui" que quiere decir dinero. Volvimos a entrar en casa, les di todo lo que tenía, cogieron alguna cosa más y después me sacaron fuera invitándome a caminar y me llevaron fuera del recinto. Tenían motos, me subieron a una moto y partimos a ese viaje que no pensaba que fuera a durar tanto, sinceramente”.

Han sido dos años de secuestro, un rapto que evidencia el incremento de la violencia yihadista y el terror en el continente africano. Un miedo que los terroristas intentan extender por Níger, Nigeria, Mali, Chad. Cuando le preguntamos cómo ha sido este tiempo y cómo eran los días en el secuestro, sin saber si algún día sería liberado, nos responde que: “Ha sido largo. Los días eran largos. Los primeros meses sobretodo, los primeros seis meses. Cuando me llevaron a las dunas de arena del Sáhara solo, no tenía nada para leer ni para escribir, rezaba y estaba así, pensaba, el tiempo se hacía muy largo. Después de los primeros seis meses me juntaron con otro viajero italiano, Luca, secuestrado en diciembre de 2018 en Burkina Faso. Un año después, en agosto de 2019, un tercer italiano, Nicola, secuestrado en febrero de 2019. Cuando nos juntaron a los tres italianos entonces nos sosteníamos entre nosotros. Después, empezamos nosotros a prepararnos la comida, a hacer el pan, a hacer el té, un plato de arroz, de espagueti. Intentábamos ocupar así los días, que eran días largos y la espera infinita”.

Dos años secuestrado

Esto es lo quenos contó el Padre Luigi Macalli cuando le liberaron: “Estos dos años han sido una escuela del presente, el futuro le pertenece a Dios. Ahora disfruto de esta vuelta a casa, este es mi presente. El futuro próximo será visitar a las comunidades de Génova y Padua, las comunidades de la SMA que todavía no he podido encontrar por la cuarentena que estoy haciendo. Después, las otras comunidades de la SMA internacionales. Han hecho tanto, han rezado tando, han sufrido tanto. Y también diócesis y parroquias y amigos que poder encontrarles, abrazarles y agradecerles. No tengo otra cosa que decir que gracias, gracias por esta oración coral que ha subido a Dios y Dios ha escuchado nunestras oraciones. Cierto, África en particular y Bomoanga, este pueblo del que fui arrancado, hay una unión. Bomoanga es mi pequeño paraíso perdido. Ahora me he encontrado con ellos por teléfono, he podido por fin reencontrarme con ellos al menos con la voz. Y sé que han bailado de alegría en la iglesia de Bomoanga por mi liberación. Todavía están sufriendo los ataques de grupos armados que están diseminando el terror en la zona, han abatido una gran cruz que estaba en la colina de Bomoanga, hace un tiempo.

El obispo me decía que desde hace dosaños ningún cura ha podido celebrar la Eucaristía en Loco. Es cierto, un pensamiento hay, pero el padre Mauro les ha dicho a mis parroquianos que por ahora no es posible. Quizá el año que viene me volverán a ver si Dios quiere. Sea lo que sea, mi futuro será como quiera Dios. Aquí he aprendido a decirlo "Ma shala", como quiera Dios. Porque he aprendido de esta experiencia una primera lección. Mientras estaba detenido pensaba que me habían robado dos añosde misión, pero al volver me estoy dando cuenta de que Dios ha hecho fecundo mi ministerio de prisionero, mucho más allá que cualquier expectativa mía. Los designios de Dios son distintos, son grandes”.

El Padre Luigi Macalli se convierte pues en un ejemplo de aquellos que un día dicen dejarlo todo para irse a áfrica para ayudar a los que más lo necesitan, hasta el punto de jugarse la vida. Y lo más sorprendente, escucharle decir que está deseando volver después de estar dos años secuestrado, afirmando que él, no tiene miedo.

