Padre Alberto, párroco en La Palma: "Los vecinos necesitan certezas y ahora todo es incierto"

Ángel Expósito y el equipo de 'La Linterna' han encendido el programa este lunes desde La Palma, desde donde han realizado el programa especial 51 días después de que el volcán entrase en erupción. Expósito ha hablado con don Alberto Hernández, párroco de La Laguna, Las Manchas, Todoque y Puerto Naos.

El padre Alberto ha querido hacer una radiografía del estado en el que están las parroquias. La de Todoque está completamente derruida por una de las coladas de lava. Otras dos se encuentran en zonas de exclusión, completamente rodeadas por ceniza. Por su parte, la de San Isidro tiene una colada a pocos metros, pero está detenida desde hace varias semanas.

Precisamente sobre el derrumbe del campanario de la parroquia de Todoque ha hablado el padre Alberto. "Pienso en lo que habrán sufrido la mayoría de los vecinos del barrio cuando vieron esa imagen, cuando para ellos el templo tenía un significado mayor que para mí", ha contado en 'La Linterna'. "Muchos fueron bautizados allí, despidieron allí a sus seres queridos, era un lugar de encuentro", ha lamentado el párroco.

El padre Alberto se ha referido a "qué necesitan" los vecinos, a lo que él ha respondido "certeza". El párroco ha lamentado que la erupción "no ha concluido" y "todo es incierto". "Entiendo que para la inmensa mayoría de ellos, los que no disponen de una segunda vivienda o un alojamiento duradero, necesitan la certeza de un techo en el que poder formar su hogar, donde alojarse y volver a construir historias", ha señalado el párroco.

"Siento que el mayor servicio está en escuchar, llorar con los que lloran, compartir su angustia y su tristeza", ha apuntado el padre Alberto. "Es normal estar triste. Lo raro sería no estarlo. Hay que valorar lo que el volcán nos está enseñando, esas cosas que tenemos y no hemos perdido y que antes no valorábamos lo suficiente", ha asegurado. En este sentido, ha apuntado el "hecho de estar vivo, de tener una familia a la que acudir, en la que apoyarnos".