Homenaje a nuestros mayores: ¿les hemos dado la atención que merecen?

En plena crisis del coronavirus es bueno también echar la vista hacia atrás, hacia nuestro pasado. Si miramos la historia, la dureza, la vida y la inmigración de nuestros padres o nuestros suegros. Es impresionante. Todos ellos vivieron el franquismo, la guerra, el hambre, la miseria, el desarrollo… ellos en gran medida hicieron posible la democracia y protagonizaron la transición.Nos han cuidado a sus hijos, a sus nietos y ahora, paradojas de la vida, más de la mitad de los fallecidos por este coronavirus lo ha hecho en una residencia de ancianos y en muchos de estos casos tienen más de 75 años. La verdad que impresiona la crueldad y la injusticia de este virus con aquellos que nos dejaron esta España.Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA va dedicado a ellos. Hacemos un merecido homenaje a nuestros mayores.



Desde que empezó esta pesadilla hace casi dos meses sabemos que hay un grupo de personas con las que el coronavirus ha sido especialmente cruel: nuestros mayores. El número de fallecidos en las residencias es escalofriante. Según los últimos datos oficiales, la cifra es de casi 15 mil, pero con total seguridad, sea mucho mayor. Sabes que los ancianos internos en residencias están completamente aislados por su seguridad. No pueden darle un abrazo a sus hijos, sus nietos, el único contacto es por teléfono. Pero los hay también que sí han tenido la suerte de estar con su familia durante estos días.



Es el caso de José Luís. Ahora tiene 87 años. Por circunstancias de la vida, hace tiempo que vendió la casa donde vivía y tuvo que irse con su hija, su yerno, y su nieto. Desde que comenzó el confinamiento, tan solo uno de ellos ha salido a la calle. El más protegido de casa es él, José Luis. Saben que las personas mayores son las más riesgo corren. Hace un par de años esta situación le podría haber cogido solo en casa pero ahora, como nos cuenta Marisa, su hija, lo tienen cerca. Sabe que tiene que estar en casa sí o sí. Como a tantas personas de su edad, no esconde que el coronavirus le preocupa. Lleva más de 40 días sin salir a la calle. Reconoce que le ha afectado, echa de menos coger su bastón y dar un paseo pero tampoco le ha cambiado mucho su día a día. José Luis está en casa con su familia. Sabe la suerte que tiene como nos decía su hija, es muy consciente de cuál es la situación de las personas de su edad. Muchos de sus amigos viven solos o están en centros de mayores. Hoy somos lo que somos, gracias a ellos. ¿Les hemos devuelto todo lo que han hecho por nosotros? Seguramente no. Cuando más lo han necesitado… no les hemos atendido como se merecen. Y es que una sociedad se mide por la manera en la que trata a sus mayores y ancianos. Es una labor esencial en estos tiempos de coronavirus. Luis Argüello, secretario General de la Conferencia Episcopal Española nos atiende precisamente para ello, para reivindicar a nuestros mayores.







Alrededor de cinco millones de personas viven solas en España. Más de la mitad son mayores de 65 años. Este confinamiento no está siendo fácil para ellos. Aemás del miedo que produce la enfermedad tienen que lidiar con lo que supone hacer todo por uno mismo. Y como detrás de los datos siempre hay historias y te queremos dar nombres y apellidos. Una de ellas es María Jesús. MAFU, como le gusta que la llamen, tiene 66 años y es médico de profesión. En cuanto vio las primeras noticias sobre el coronavirus supo que se trataba de algo serio... una enfermedad que asusta.Lleva viviendo sola desde hace casi un año. Las primeras semanas del confinamiento fueron complicadas pero sus hijas, Pilar y Alejandra, han decidido volcarse con ella para ayudarla. De hecho, una de sus hijas se ha vuelto a vivir con ella desde hace unos días. Quiere ayudarla en este tiempo para que su madre salga a la calle lo mínimo posible. Cuando le preguntamos a Mafu que es lo primero que hará al acabar la cuarentena.



Mafu es un ejemplo. Al ser grupo de riesgo, sus hijas se vuelcan ayudándola para que se exponga lo menos posible. Otro ejemplo es el de Juana Serrano que el pasado 27 de marzo cumplió 92 años. Vive en Segovia y la conocen como la “jefa Juanita”. En su casa junto a dos de sus cinco hijos asegura que está más activa que nunca. Juana, María Jesús o José Luis son algunos ejemplos de personas mayores que están consiguiendo evitar el coronavirus. Un virus que como te decía antes ha sido letal en muchas residencias. Sin embargo en otras han conseguido que tanto ancianos como trabajadores dieran negativo en COVID19. Te voy a llevar a una de ellas. Se encuentra en Ourense en la pequeña localidad de Chandrexa de Queixa. Este es el momento en el que se enteraron de la noticia. Servilletas al aire, saltos y palmas para celebrarlo. Algunos de los ancianos incluso lloraban de la alegría. Quién daba ese bonito anuncio a los mayores de esta residencia es su directora Romina Sotelo.