Expósito analiza lo que va a ocurrir a partir de ahora tras la victoria de Meloni en Italia

Italia ya ha decidido en las urnas. Unos 50 millones de ciudadanos estaban convocados para poner nombre y color al Gobierno número 68 de los últimos 76 años, en unas elecciones provocadas por la caída prematura del Ejecutivo de Mario Draghi en julio. Las encuestas pronosticaban que era el turno para que la derecha gobernara. Y no se equivocaron. Al frente un nombre propio. El de Giorgia Meloni, la líder de la formación “Hermanos de Italia”.

Su partido fue el más votado con el 23% convirtiéndose en la primera fuerza política tras una subida meteórica después de que en la pasadas elecciones tan solo tuviera un 4% en el recuento. Meloni será la primera mujer al frente de un Gobierno en el país. Durante su discurso, tras la victoria, ha prometido gobernar para todos sin traicionar al orgullo italiano.

Meloni contará con el apoyo de otros dos partidos con el que formarán la coalición de la derecha. Por un lado “Forza Italia”, de Silvio Berlusconi, que a sus 85 años, ha conseguido su deseado escaño en el Senado, del que se le había expulsado en 2013 tras su condena por fraude fiscal. Y por otro, una de las sorpresas, la tremenda caída de “La Liga” de casi diez puntos si lo comparamos con las últimas elecciones. Su líder, Mateo Salvini, a pesar de estos resultados, se ha mostrado contento por formar parte de este gobierno de derechas.

Pero si tenemos que definir un bloque perdedor es sin duda el de las izquierdas, que no han conseguido frenar el auge de partidos como el de Meloni. A pesar de que la segunda formación más votada fue la del Partido Demócrata con un 19%, no ha sido suficiente para formar mayoría. Su líder Enrico Letta ha asegurado que ejercerán una oposición dura después de anunciar que no se volverá a presentar como secretario general del partido tras de los malos resultados electorales.

Uno de los mejores resultados fue para el “Movimiento 5 Estrellas” que obtuvo el 15 % de los votos, menos de la mitad de lo que se llevó en 2018. También mermada quedó “Italia Viva” del exprimer ministro Matteo Renzi, que obtuvo menos del 8%. Este es el panorama que ha quedado tras unas elecciones en las que la abstención fue histórica.

La campaña política ha estado marcada por unos candidatos que han querido exprimir al máximo varios de los problemas que sufre el país. Por ejemplo para el centro derecha lo importante ha sido la guerra cultural, las cuestiones identitarias, la inmigración o las diferentes reformas en política fiscal. Mientras, por el centro izquierda, durante esos días de campaña se centraron en la vuelta del fascismo, la política exterior o la guerra en Ucrania. Por este motivo muchos italianos consideran que Meloni se acercado mucho más a lo que afectó a la gente.

Uno de los factores que han sido claves para que el bloque de derechas consiguiera la victoria es sin duda la abstención, la más alta de la historia del país. La apatía, el cansancio a votar o el enfado provocado por el panorama político son algunos de los motivos que han provocado que los italianos no acudieran a las urnas. Un hecho que ha provocado el impulso de Meloni.

Eso es lo que está pasando dentro de Italia. Pero desde fuera hay cierto nerviosismo con lo que está ocurriendo en este país. Ya la semana pasada la comisión europea avisó de que los 27 tienen herramientas para actuar si fuera necesario, como ha sucedido con Hungría o Polonia. Hoy su portavoz Eric Mamer mantiene la esperanza de seguir teniendo una cooperación constructiva con el nuevo Gobierno italiano. Mientras desde España el Gobierno ya ha expresado su preocupación por el resultado.

Estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en Italia donde vovlerá a gobernar el bloque de derechas liderado por Meloni. Ahora tiene que formar Gobierno con sus socios de coalición. Veremos qué ocurrirá tras unos resultados que no convencen a todos y que inquieta y mucho al resto de Europa.