¿Cuál es el futuro de la hostelería?

Hay muchas cosas que estamos echando de menos durante estas siete semanas que llevamos confinados. Y una de ellas es sin duda el placer de tomar un aperitivo, una tapa o una buena cervecita fría en una terraza de algún bar. Seguro que dando un paseo con tus hijos, andando a comprar, yendo a trabajar con el coche o simplemente asomándote al balcón te has fijado en algunos de los bares y restaurantes que permanecen cerrados. Es tal la nostalgia que algunos han decidido incluso reconvertir su casa para sentirse como en su bar de siempre.Y es que nuestro país es la primera potencia mundial en lo que a bares por habitantes se refiere. A finales del 2019 en España había un total 181.230 locales dedicados al servicio de bebidas. Para que te hagas una idea, es un bar por cada 190 ciudadanos. Será a partir del 4 de mayo cuando puedan trabajar con servicios de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. La apertura real será el 11 con apertura de terrazas con limitaciones de ocupación hasta el 30%. Así lo ha anunciado el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.Geles desinfectantes, aforo reducido, limitación de tiempo, instalación de mamparas de seguridad- Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA: ¿Cuál va a ser el futuro de la hostelería?

Como te digo las consecuencias de esta pandemia están siendo muy crueles con el sector de la hostelería. Sus negocios están cerrados, sus empleados han sufrido en su mayoría un ERTE y los dueños de estos negocios siguen pagando impuestos y alquileres de sus locales. Te voy a poner varios ejemplos. Félix tiene un bar en Madrid desde hace 18 años. Se ha visto obligado a cerrar y le ha tocado reinventarse para poder seguir ingresando algo de dinero. No sabe ni cuando abrirá su negocio ni tampoco las medidas que se van a utilizar para respetar las normas de seguridad. Reconoce que aunque abra será muy difícil que su negocio salga rentable. Algo parecido le pasa a Pepe, dueño de un bar ubicado en la localidad gaditana de Conil. Nunca ha cerrado en los 28 años que tiene su negocio. Ahora se ha visto obligado a hacer un ERTE a sus 18 trabajadores mientras él no para de seguir pagando impuestos.Y es que el bar de Pepe tiene un lugar perfecto para tomar algo o comer mientras miras el mar. La playa se encuentra a escasos 100 metros y si no van turistas admite que sólo tendrá pérdidas.Lo que es una incógnita es la manera en l. Sobre la mesa ya hay varias propuestas sobre la mesa. Una de ellas es la colocación de mamparas de seguridad para respetar la distancia social. Manuel Gil es hostelero y ha creado una empresa que instala estas medidas.

Pero lo más increíble es que dentro de esta crisis del coronavirus, de este golpe brutal al sector hostelero, surgen iniciativas que cambian la vida de la gente. Es la que comanda Ángel León, chef de A Poniente en Cádiz. Con tres estrellas Michelín en ese restaurante de Cádiz ha pasado de cocinar de forma exclusiva a hacerlo para los más necesitados. Desde hace unos días y con ayuda de buenos amigos de profesión reparte 500 comidas diarias para la gente que peor lo está pasando con esta crisis del Covid- 19. Ángel León es uno de los chefs más importantes de nuestro país y nos atiende en La Linterna.