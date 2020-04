¿Cómo y cuándo puede terminar el curso escolar?

Casi un mes después del cierre de las actividades escolares y en pleno tercer trimestre hoy el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado no prolongar el curso más allá de junio aunque dependerá de cada comunidad ofrecer actividades de refuerzo en la época estival. Pero, ¿cómo se van a examinar los más de 8 millones de estudiantes no universitarios? ¿Cómo van a hacer los exámenes? ¿Qué pasa con la EVAU y el acceso a la universidad? Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA hablamos sobre cómo va a terminar el curso escolar.

Terminadas las vacaciones de Semana Santa comienza la recta final del curso escolar en medio del confinamiento y del cierre de los centros educativos a causa de la expansión del coronavirus. Hoy la ministra de educación, Isabel Celaá se ha reunido por quinta vez con todos los consejeros de las comunidades autónomas. En ella se ha acordado que se mantiene la duración del curso escolar. La ministra ha asegurado que el tercer trimestre va a tener un valor informativo. La promoción será la “norma general” mientras que la repetición de curso debe tener un carácter excepcional. También se va a permitir la posibilidad de abrir los colegios en julio para dar de forma voluntaria clases de refuerzo a los alumnos con necesidades educativas. Preguntas que seguro te surgen después de escuchar todo esto:¿Ha acabado ya el curso? ¿Los chavales pueden estar ya haciendo manualidades? No. Incluso hay quien piensa que si todo va bien se puede volver unos días al aula. El curso sigue en marcha pero la evaluación del tercer trimestre tendrá un carácter diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tendrá efectos académicos, con lo que no contará de forma negativa para la nota final ¿Supone este acuerdo que va a existir un aprobado general? No exactamente. Dicen que la repetición será algo excepcional pero puede que haya quien repita. Habrá que ver el caso de cada alumno. ¿Con cuantos suspensos pueden pasar los alumnos al siguiente curso? ¿Cuándo se podrían recuperar las asignaturas suspendidas? Pues ahí la última palabra la tendrá cada una de las comunidades autónomas.Vamos ahora a intentar resolver algunas de estas preguntas con Enrique Ossorio consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.