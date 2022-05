Antonio Luque: "Para tener buenos profesionales en la hostelería tenemos que cuidarlos"

Buscando alguien que nos hable de la economía real, de los problemas, las ventajas, las posibilidades y el futuro hemos encontrado a Antonio Luque. Él es el presidente de los hosteleros de Sevilla y vicepresidente a nivel de toda Andalucía. Y hoy nos acompaña en La Linterna.

Después de dos años tan difíciles, Antonio entiende que aún hay que ir con pies de plomo y con prudencia. "Pensábamos que íbamos a empezar esta recuperación en las pasadas navidades y llegó la sexta ola de la pandemia, la huelga de transportes, la subida de suministros eléctricos y de material y la guerra. Tenemos que ir poco a poco. Ahora mismo, para mantener un restaurante abierto, si no llevas bien los números es muy complicado". Antonio no cree que haya que subir los precios de forma obligada. Lo importande, dice Antonio, es "saber gestionar un restaurante. Muchos restaurantes cierran después de pocos años abierto por una mala gestión. Puedes tener un bonito local, un buen cocinero y buenos camareros, pero después hay que saber gestionar bien los números y tu negocio".





El presidente de los hosteleros en Sevilla dice que "viene un año complicado. Todavía no está llegando el turismo internacional, la subida de precio, los empleados...". Este último tema no es la primera vez que se dice en las últimas semanas. "El problema no es que no haya camareros, sino que no hay profesionales. Tú no quieres tomarte una buena tapa solo, tú quieres un local bien decorado, bien servido, buena música... y eso vale mucho dinero. Para eso necesitas un buen profesional que te sirva. Afortunadamente, tenemos todas las escuelas de hostelería llenas cada año, pero también tenemos 55.000 establecimientos en toda Andalucía". Aun así, Antonio asegura que en esta comunidad es donde menos problemas tienen con los camareros.

En cuanto a los impuestos, "los hosteleros reclamábamos ser respetados y hemos conseguido ese respeto. Ahora ya pertenecemos a la Consejería de Turismo y podemos utilizar ese diálogo y sentido común que siempre hemos reclamado. A día de hoy, tenemos una relación extraordinaria con la Junta de Andalucía. Los partidos políticos, y concretamente los que gobiernan ahora, se han dado cuenta lo importante que somos para el turismo y la creación de empleo", explica Luque.

"Suponemos el 9% del PIB y somos más de 55.000 establecimientos en Andalucía. Cada vez tenemos que cuidar más a nuestros empleados y tienen que echar sus horas. Para tener buenos profesionales tienen que estar felices y tenemos que cuidarlos".