27 de enero de 1945. Hoy se cumplen 75 años. El soldado ruso del Ejército Rojo Yakov Vincenko abre de par en par una puerta de hierro con el letrero Arbeit macht frei - en alemán El trabajo libera - y entra en el infierno.



Años más tarde el soldado Vicenko recordaba así aquel momento: "En la sombra advertí una presencia. Se arrastraba en el barro, ante mí. Se dio la vuelta y apareció el blanco de unos ojos enormes, dilatados. Callamos: desde lejos nos llegaba el eco amortiguado de las explosiones. De los dos, sólo yo sabía que eran los disparos de la artillería alemana que se retiraba. Pensé en un espectro, dudé si yo estaba herido, incluso muerto. No estaba soñando, estaba ante un muerto viviente. Detrás de él, detrás de la niebla oscura, intuí decenas de otros fantasmas. Huesos móviles, unidos por una piel seca y envejecida. El aire era irrespirable, una mezcla de carne quemada y excrementos. Nos cogió de sorpresa el miedo a contagiarnos, la tentación de escapar. No sabía dónde me encontraba. Un compañero me dijo que estábamos en Auschwitz. Avanzamos sin decir una palabra".

Los soldados del Ejército Rojo no fueron los únicos en presenciar aquel horror. El comandante supremo de las Fuerzas Aliadas, general Dwight Eisenhower, convocó días después a los corresponsales de guerra para que quedara constancia del infierno.. Cuentan que dijo... “Dejen todo registrado, consigan las películas, encuentren a los testigos, porque en algún lugar a lo largo de la historia alguien se levantará y dirá que esto nunca ocurrió”

Hoy se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. 75 años después todavía mantenemos en la memoria uno de los mayores horrores - si no el mayor - que el ser humano ha generado. Pero te preguntamos: ¿nos estamos olvidando de lo que se vivió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial? O dicho de otra forma, ¿crees que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial es sólo cosa del pasado? Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA te llevamos hasta Auschwitz y su infamia