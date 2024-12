"Que no vuelva a pasar otra cosa de estas": el deseo de Navidad de Dolores, una de las ancianas de la residencia de Sedaví que sobrevivieron a la DANA

Desde la primera vez que el equipo de La Linterna de COPE visitó las zonas más afectadas por la DANA en Valencia, al día siguiente de la peor riada vivida en España en lo que llevamos de siglo, tuvo claro que cumpliría con la petición que hacían los damnificados, "no nos olvidéis".

Ese ruego, esa súplica de quienes han vivido una tragedia que nunca sospecharon ni en sus peores pesadillas, lo volvió a cumplir Expósito y su equipo semanas después al volver a Paiporta, Utiel, Catarroja, Chiva..., y lo ha querido volver a cumplir este día de Navidad al preocuparse como han pasado Nochebuena y este 25 de diciembre en una Navidad muy distinta a las que conocían hasta ahora, porque muchos la han tenido que celebrar fuera de sus casas porque ya no existen o están llenas de lodo y humedad.

"Aquello de que no nos íbamos a olvidar no era una frase sin más, no era un lema vacío, no era algo simplemente bonito que decir. No, no nos vamos a olvidar", insistía en el Tema del día de este miércoles Rubén Corral.

Foto: Rubén Corral Hasta ahí llegó el agua de la riada provocada por la DANA

"Vamos a seguir estando y vamos a seguir yendo. Vamos a seguir hablando con todos aquellos que sufrieron posiblemente el susto más grande de su vida aquella noche de octubre cuando el agua se llevó por delante no solo cuestiones materiales sino también vidas. Más de 220 muertos. En una noche de Navidad como esta, hemos querido abrir una puerta a la esperanza. Hemos querido simplemente hablar con aquella gente con la que ya hemos hablado a lo largo de esta semana y con la que queremos ver cómo va evolucionando su vida.

Queremos ver cómo poco a poco van volviendo a la normalidad. Y en un día como hoy, en un día de Navidad, qué menos que acercarnos a su casa, llamar a la puerta y desearles una muy feliz Navidad.

Foto: Rubén Corral Miguel Ángel Almonacid junto a su mujer y su hijo, afectados por la DANA

Con María Luisa y Miguel Ángel Almonacid hemos vuelto a Utiel, con José a Catarroja, y en Sedaví hemos compartido un buen rato con Yanet, coordinadora de la residencia de ancianos Novaedat y la auxiliar del mismo centro, Beatriz Romero.

Y además, hemos escuchado a Dolores, una de las ancianas de la residencia que ha sobrevivido a la tragedia y a sus 90 años solo desea que "no vuelva a ocurrir algo como esto".

El deseo de dolores: "nada más"

Los ancianos residentes en la residencia Novaedat de Sedaví nunca pensaron que tras vivir una guerra, el hambre de una posguerra, una pandemia y muchas cosas más..., una tremenda tromba de agua les iba a poner al borde de los peores presagios.

Casi dos meses después siguen recordando aquella trágica noche del 29 de octubre. Sus cuidadoras intentan por todos los medios hacerles pasar este trago amargo, pero no es fácil.

"A ver, asustados ya no están, pero dicen que como que reviven el momento, que fue difícil, como nos veían a nosotros correr preocupados y que reviven todo ese momento. Se ponen triste, pero dicen, estamos salvados gracias a ustedes y al gran equipo que fueron", cuenta Beatriz, auxiliar de la residencia.

¿Tuvisteis que trasladarlos en cuestión de minutos porque el agua subía muy rápidamente? "Es que fue algo..., es que no te puedes imaginar lo rápido que fue todo, pero la verdad que empezamos rápido a correr, los cogimos en brazos por las escaleras, los auxiliares enseguida, los familiares que estaban aquí nos ayudaron muchísimo a subirlos en brazos, los que no podíamos con silla de ruedas porque pesaban mucho, los cogíamos en brazos entre dos y tres auxiliares y hacia el primer piso y después al segundo y así", va recordando.

Dolores tiene 90 años y vivió aquella noche en primera persona. Asegura que está pasando bien la Navidad, "anoche cenamos aquí y hoy me he ido con mi familia a Valencia a comer el día de Navidad, pero bien, muy bien".

¿Recuerdas algo de aquella noche el 29 de octubre? "Lo recuerdo todo. Todo, todo, todo, porque fue una noche horrorosa. Horrorosa, esto parecía una casa de locos subiendo, bajando la gente. Yo, gracias a Dios, acabé de cenar pronto porque no tenía esa noche mucha hambre y me fui de las primeras y no, gracias a Dios, subí en el ascensor y no me tuvieron que subir ni nada y bien. Cuando llegué a mi cuarto me asomé a la ventana, corrí la cortina y es cuando vi los coches correr por la calle y todo. Yo decía, ¿pero de qué es esto, Señor?", le cuenta con una gran claridad mental a Rubén Corral.

"No habíamos oído agua ni nada y nos asustamos muchísimo, muchísimo", subraya. "Esa noche era esto una locura, para arriba, para abajo, con la gente y los que no podían subir lo subían y bueno, una cosa horrorosa porque fue horroroso, horroroso, horroroso", repite una y otra vez.

Dolores, aprovechando que estamos en la radio, ¿por qué no pide un deseo para el nuevo año? "Pues miren, yo, mi deseo para el nuevo año es que todos estemos como estamos ahora, que no vuelva a pasar otra cosa de estas en mucho tiempo y nada más".

Nada más y nada menos. Supongo que se irá ya tranquilamente a la habitación porque hay que descansar, le dice Rubén a Dolores que responde: "Sí, las abuelas nos acostamos pronto".