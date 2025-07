Robo de identidad en los colegios de España: "No somos conscientes del poco control que tenemos sobre la imagen una vez nos subimos al entorno digital"

Un informe reciente de Save The Children, en colaboración con la Asociación Europea para la Transición Digital, ha sacado a la luz cifras bastante alarmantes: uno de cada cinco jóvenes ha sido víctima de manipulaciones digitales; en este caso, hablamos de las ultrafalsificaciones. Estas ultrafasificaciones consisten en la difusión de imágenes falsas, siendo estas creadas con inteligencia artificial y cuyo contenido es sexual y sin ningún tipo de consentimiento. Esta es la razón por la que muchas de las víctimas son menores de edad.

Carmela del Moral, responsable en Save The Children, lo ha dejado claro en La Linterna: “internet a día de hoy no es un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes”. Además, ha enfatizado que la violencia sexual está mucho más presente en el entorno digital de lo que realmente imaginamos y que, aunque se den en un ámbito virtual “no significa que no tengan efectos en la vida real de los menores”. También advierte sobre los deepfakes, es decir, cualquier intercambio de fotografías íntimas entre usuarios: “cualquier foto, aunque esa no tenga un contenido sexual, puede ser convertida en una imagen sexualizada”.

Pero esto no es el único peligro que preocupa en las aulas. El intercambio de imágenes íntimas, conocido como sexting, se ha normalizado entre los adolescentes hasta un 40%.

Ante el mal uso de internet, puede surgir la pregunta sobre el papel que deben jugar las plataformas tecnológicas a la hora de detectar el uso de estos deepfakes. Carmela explica que “las plataformas son el medio y la vía” y recalca la esencialidad de reforzar medidas como la moderación de contenidos, la prevención de cuestiones como el grooming y también la detección de este tipo de imágenes.

Fotos de los hijos en redes sociales

Expósito señala que para muchos jóvenes, la exposición de estos contenidos forma parte de lo cotidiano de la red. Carmela del Moral explica que esta normalización no solo se da en menores, sino que se extiende a los adultos porque “no somos del todo conscientes del poco control que tenemos sobre la imagen una vez nos subimos al entorno digital”. Un claro ejemplo es el fenómeno del sharenting, en otras palabras, cuando se comparten fotos de los hijos en redes sociales. Aunque se haga con buenas intenciones, “fácilmente pueden escapar a nuestro control y ser utilizadas para estos fines”, añade.

Como respuesta a este problema, la responsable de políticas de infancias considera que “en las familias es fundamental el acompañamiento”, y que al igual que los educamos “para mirar antes de cruzar la calle o tener una conducta cívica, debemos hacer ese acompañamiento online”. También menciona la tramitación de un proyecto en el Congreso de los Diputados sobre la protección de los menores en el entorno digital, que busca reforzar mecanismos de verificación de edad, implementar órdenes de alejamiento digital y promover la educación.

Esta legislación deberá ir acompañada de "estrategias de sensibilización y de educación" con el objetivo de concienciar a todos los niveles: casa, colegio, legislativo y las propias redes.