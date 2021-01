El Foco de 'La Linterna':¿Puede salir de la cárcel Oriol Junqueras durante las elecciones catalanas?

El viernes arranca la campaña electoral en Cataluña, si los jueces no dicen otra cosa, y se habla mucho del efecto Illa. Pero tú hoy vienes a hablar del efecto Junqueras.

¿Por qué?

Quiero hablarte del efecto Junqueras, Ángel, porque sospecho que vamos a hablar de él mucho en los próximos. Qué te parece si te digo que el líder de ERC, condenado a 13 años por sedición podría salir de la cárcel durante la campaña y todo sería perfectamente legal.

¿Cómo y por qué?

Porque el destino y el calendario son caprichosos y coincide que este sábado, día 30 de enero, Oriol Junqueras cumple un cuarto de su condena. Recordemos que fue condenado en octubre de 2019, pero llevaba ya dos años en prisión preventiva, desde noviembre de 2017. Y el hecho de que haya cumplido un cuarto de sus trece años de condena y que esté clasificado en segundo grado -el más común en las prisiones- le permite, según el Reglamento Penitenciario, solicitar permisos penitenciarios de salida ordinarios. Están los permisos extraordinarios, que se conceden por motivos de urgencia como la muerte de un familiar o alguna circunstancia parecida y los permisos ordinarios. Pues Junqueras ya puede pedirlos.

¿Y le daría tiempo para asistir a la campaña?

Lo que me trasladan fuentes jurídicas y penitenciarias es que sí. Que un permiso penitenciario no tiene por qué tardar mucho en otorgarse. Pero tiene truco.

¿Por qué?, ¿quién lo tendría que autorizar?

Esa es la clave, Ángel. Mira, qué te parece si te digo que Junqueras podría salir de la cárcel durante la campaña sin pasar por el juez o la Fiscalía.

¿Solo con el visto bueno de la Generalitat?

El truco está en el propio Reglamento Penitenciario y lo que dice sobre los permisos ordinarios de salida es que un preso puede pedir hasta 36 días al año. Si pidiese tres días de permiso o más, la última palabra la tendrá el juez de Vigilancia Penitenciaria tras escuchar a la Fiscalía. No es descartable pensar que se opondrían teniendo en cuenta los contundentes argumentos que utilizó el Tribunal Supremo para tumbar las salidas de los presos del procés. No obstante, el mismo Reglamento Penitenciario permite un atajo. Si Junqueras pide solo uno o dos días, le basta el visto bueno de la cárcel y de la Consellería de Justicia, dirigida por Ester Capellla, consejera de ERC. Recordemos que Cataluña tiene transferidas las competencias penitenciarias. Y la cárcel, para que te hagas una idea, ha vuelto a proponer recientemente que se les otorgue el tercer grado a pesar de lo que dijo el Supremo.

¿Y se arriesgará a decir o hacer algo que pueda perjudicarle de cara al indulto?

El riesgo es pequeño. Fuentes de ERC no ocultan que están trabajando en torno a esta posibilidad de que salga de la cárcel, pero no muestran del todo sus cartas. Y el riesgo es relativo. El rechazo del Supremo al indulto es más que previsible, pero como sabes, no es vinculante y la última palabra la tiene el Gobierno. Y respecto a lo que diga, los jueces ya han dejado claro que él no está en prisión por lo que piensa o dice, sino por lo que hizo. Por lo que el riesgo es reducido.

¿Y el resto de presos están en la misma situación?

No todos. De los nueve condenados hay cinco que todavía no han llegado al cuarto de la pena. Tiene que ver como te decía antes con las diferentes condenas y cuando entraron en prisión. Carme Forcadell lo cumple mañana jueves. Y luego los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa tendrán que esperar todavía al 11 de febrero, tan solo un día antes de los actos de cierre de campaña, a estos no creo ya que les de tiempo.

