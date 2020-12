El Foco de 'La Linterna': ¿Cuánto se tarda en tramitar un indulto?

El próximo 14 de febrero se celebran las elecciones autonómicas en Cataluña. El independentismo presiona para que los condenados por el procés sean indultados antes de esa fecha, pero al Gobierno no le salen las cuentas. Tú tienes novedades.

Sí, Ángel, lo último es que el Tribunal Supremo ya ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la petición de indulto y con esto impulsa o activa el trámite judicial. ¿Esto quiere decir que el Supremo pisa el acelerador para que les dé tiempo a llegar a las elecciones? Pues no, porque como dices, a los independentistas no les salen las cuentas. Las fuentes jurídicas consultadas nos dicen que no hay ninguna prisa. Digamos que en este caso se va a cumplir esa máxima que dice que los tiempos judiciales no son los tiempos de la política.

¿Cuánto se tarda en tramitar un indulto?

Pues mira, la petición se presentó el 9 de enero de este año. La registró un abogado catalán. Y el Gobierno no se la mandó al Tribunal Supremo hasta final de septiembre, es decir, casi diez meses después. Es verdad que hubo una pandemia, pero precisamente el resto de indultos se siguieron tramitando. Hay miles de peticiones todos los años. Es desde el momento en el que se manda al tribunal sentenciador cuando se considera que arranca a contar el marcador. Justicia calibra que serán unos seis meses, lo que nos llevaría hasta finales de marzo como mínimo. Hay otros documentos internos del Ministerio que fijan el plazo entre siete y diez meses.

Opina la Fiscalía y opina el Supremo, que emiten su informe. Las fuentes consultadas dan por hecho que tanto uno como otro se va a oponer al indulto. Bastantes mensajes han mandado ya en esa dirección. Pero lo que diga uno y otro no es vinculante. La última palabra la tiene el Gobierno. Aunque ojo porque la Ley del indulto -que es de 1870, por cierto- dice cosas interesantes. Por ejemplo: que si se les quiere dar un indulto total, es decir, se anula la pena sedición, la de malversación y por tanto la inhabilitación, hace falta el ok del Supremo. O que hay que escuchar a la parte ofendida.

La ley del indulto dice que hay que escuchar a la parte afectada antes de conceder la medida de gracia. Eso se ve muy claro en casos como una violación o una agresión. Pero es que hay que recordar que los líderes independentistas también fueron condenados por malversación de fondos públicos del Estado. Ya ahí su voz, la afectada, es la Abogacía, que jerárquicamente depende del Ministerio de Justicia. Eso quizá permitiría avanzar lo que quiere hacer el Gobierno.

¿Y en caso de no llegar a tiempo, les quedaría alguna opción para participar en la campaña?

Participar como candidatos lo veo imposible sin indulto total, pero sí veo factible que puedan participar en mítines por la vía del permiso penitenciario ordinario. Me explico. La semana pasada el Tribunal Supremo denegó sus terceros grados. También sus salidas diarias en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. El alto tribunal les ha devuelto a la casilla de salida, es decir, al segundo grado penitenciario. Y esa situación les da opción a pedir 36 días al año fuera de prisión en cuanto cumplan un cuarto de su condena. Oriol Junqueras es el que tiene más años de cárcel por delante y cumple el cuarto de la condena el 30 de enero, justo antes de la campaña. No es muy inverosímil que Lledoners le otorgase un permiso si ya le había propuesto antes un tercer grado.

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']