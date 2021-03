El Foco en 'La Linterna': ¿Qué material le robaron presuntamente a Bárcenas?

Llevamos mucho tiempo hablando de la operación Kitchen, pero muy poca gente sabe cuál es el material que se le robó presuntamente a Bárcenas.

¿Qué información confidencial se le robó a Bárcenas?

Pues mira, si te parece te voy a enumerar como haces tu. Esto es lo que buscaban los comisarios implicados: 1) un audio de Rajoy destruyendo pruebas en una trituradora, 2) dos pen drive de Bárcenas con datos bancarios, 3) otra conversación del extesorero con Javier Arenas en la que Bárcenas habla de financiación ilegal, 4) unos móviles de marca Samsung que Bárcenas usaba solo para recibir llamadas, 5) documentos que estaban en un taller de restauración de su mujer Rosalía 6) Un móvil y un IPad propiedad de Bárcenas y 7) en un momento dado hablan de entrar en la sede del PP para conseguir información. AE: Esto es a partir del año 2013, Bárcenas estaba en prisión Eso es, esto es poco después de que Bárcenas declare en la Audiencia Nacional y por primera vez, diese datos detallados de la presunta caja B del partido. El extesorero había ingresado en prisión provisional y la cúpula de la Policía se infiltró en su entorno para arrebatarle información comprometedora para el PP y Mariano Rajoy. En concreto captaron al chófer del extesorero.

¿Y de esa documentación que has citado, qué consiguieron y dónde está?

De lo que hay constancia documental y reconocido por al menos alguno de los implicados es que sí consiguieron el móvil y el IPad cuyo contenido volcaron en un Vips y acabó en manos del Ministerio del Interior. Lo que podía haber en esos teléfonos viene recogido en un SMS que el propio secretario de Estado presentó ante notario y que apunta a que se trataba de información sensible. Además, la Fiscalía también indaga sobre unos papeles fotocopiados por Sergio Ríos que le entregó a Villarejo y acabaron publicados en la prensa.

¿Y el resto?

El rastro de la documentación arrebatada a Bárcenas hay que reconstruirlo en torno a horas de grabaciones de los comisarios, algunas de ellas contradictorias. Y al final uno ya no sabe bien lo que es real y lo que es bravuconería, algo en lo que muchas veces incurrían estos mandos policiales para apuntarse tantos o directamente intimidar. Por ejemplo, uno de los comisarios admite haber ido al taller de la mujer de Bárcenas, pero ante el juez niega haberse llevado nada. Sin embargo, en la causa se les oye decir que si hacen público lo que robaron, se llevan por delante al Gobierno. Otro ejemplo, sobre los pen drive con las cuentas. El chófer de Bárcenas alude a un viaje a Andorra y el interés del que fuera jefe de seguridad de Cospedal. A partir de ahí, las declaraciones de los implicados en el Juzgado tampoco permiten arrojar mucha luz.

Y en esto, las contradicciones de Bárcenas tampoco ayudan.

Eso es. Bárcenas, dice ahora que del taller de su mujer le robaron información muy sensible. Cuando le preguntan por qué no lo denunció hasta ahora, él dice que porque solo lo sospechaba, pero no tenía la certeza hasta que salió la investigación. Sin embargo, los llamados en su día los papeles de Rosalía están en la prensa desde al menos 2015. Ángel, esto es lo que hay. Dicho lo cual, la Audiencia Nacional investiga todavía una pieza separada que permanece secreta. Cuando pueda acceder a ella te contaré más.