¿Qué va a suponer el fondo para las comunidades autónomas?

6.000 millones de euros. Es el dinero que, según anunció ayer Pedro Sanchez recibirán las comunidades autónomas el próximo mes de julio. Se trata del primer pago del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus. El problema ahora es el reparto. Hay que fijar los criterios que determinarán cuánto dinero recibe cada territorio. Y aquí es donde empiezan los problemas: algunas autonomías, incluso en las que gobierna el PSOE, se temen que Cataluña y el País Vasco saldrán beneficiadas. De momento, sabemos que se tendrán en cuenta indicadores sanitarios: o sea, el gasto que ha supuesto la pandemia en cada uno de ellos. También que se dará un mayor peso a la población, porque la prevención y la preparación de la vuelta a la normalidad tiene que ver, obviamente, con el número de habitantes. Y dice el gobierno, en concreto, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que lo que no a va haber son criterios políticos por ejemplo si antes del coronavirus una comunidad no hizo una inversión suficiente en sanidad o si optó por privatizar una parte del sistema. Vamos a analizar ese fondo de reconstrucción para las autonomías y lo vamos a hacer con nuestro profesor de cabecera y profesor también de IE Business School.