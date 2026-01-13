José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la intervención de los alquileres: "Muchas veces se sobrevaloran los efectos de los beneficios fiscales, y este no sería un caso excepcional"

La nueva medida para intervenir el mercado del alquiler anunciada por Pedro Sánchez ha abierto una brecha en el Gobierno de coalición. Durante el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista económico Iván Alonso ha analizado la promesa del presidente de ofrecer bonificaciones fiscales del 100% a los propietarios que no suban los precios. Sobre este asunto, el Gobierno ha confirmado que los caseros que no suban la renta tendrán un 100% de descuento en el IRPF, aunque el Ministerio de Vivienda aún no ha ofrecido detalles.

Desde Sumar, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha sido tajante: "No va a contar con nuestro apoyo". Bustinduy ha calificado la medida como "premios, de regalos fiscales a los propietarios", y ha insistido en que la solución pasa por "decretar con toda urgencia y toda eminencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año". La negativa también se extiende a Podemos y Esquerra Republicana.

No va a contar con nuestro apoyo"

Dudas de los técnicos de Hacienda

Los técnicos de Hacienda también han expresado sus reservas. José María Mollinedo, del sindicato Gesta, ha advertido de que la propuesta crearía un "agravio comparativo" con los descuentos fiscales ya existentes. Según Mollinedo, "muchas veces se sobrevaloran los efectos de los beneficios fiscales, y este no sería un caso excepcional". En su lugar, ha señalado que la línea principal debería ser la construcción de vivienda pública, detallando los requisitos para pedir una casa de alquiler asequible por 412 euros al mes.

Muchas veces se sobrevaloran los efectos de los beneficios fiscales, y este no sería un caso excepcional"

Por su parte, el sector inmobiliario considera que la bonificación por sí sola no será suficiente para frenar la adaptación de las rentas al valor de mercado. Los agentes insisten en que la clave es proporcionar mayor seguridad jurídica frente a los impagos. De hecho, agentes inmobiliarios han advertido que la última medida de Sánchez podría incentivar que el alquiler de habitaciones termine haciéndose mediante la economía sumergida.

Europa Press Pisos de alquiler21/6/2018

El turismo pierde fuelle tras la pandemia

En el mismo espacio de análisis económico, se ha destacado que, por primera vez desde la pandemia, el turismo ha perdido tirón en la economía española. Según un informe de Exceltur, el PIB turístico creció un 2,5% el año pasado, por debajo del casi 3% del conjunto de la economía. Mientras el turismo extranjero sigue en alza, el nacional se ha estancado y la actividad general del sector se ha desacelerado.

Sin embargo, las previsiones para este año son más optimistas. La patronal estima que el sector crecerá un 2,4%, esta vez por encima del 2,2% previsto para la economía española, y que su aportación al PIB alcanzará el 13,1%. Óscar Perelli, vicepresidente de Exceltur, lo considera "un dato positivo, pero dentro de un escenario de normalización". Estos datos coinciden con el récord de viajeros confirmado por Aena, con más de 320 millones de usuarios en los aeropuertos españoles el año pasado.

Turistas frente a la catedral de Santiago

Otras claves económicas de la jornada

La agencia crediticia Standard and Poors ha alertado de que el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con Esquerra podría empeorar el déficit de España. La firma duda de su aprobación, pero señala que implicaría una reducción de recursos a nivel estatal. A nivel internacional, destaca la defensa de los bancos centrales al presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, ante el "acoso" de Donald Trump por su negativa a bajar los tipos de interés.

Esta tensión ha disparado la cotización de activos refugio como el oro, que ya supera los 4.300 euros la onza, y la plata, que se ha revalorizado más de un 140%. El analista Joaquín Robles lo atribuye a la "preocupación por la alta inflación y la continua devaluación de la moneda". Finalmente, en el ámbito empresarial, BBVA ha anunciado que prevé generar 49.000 millones de euros de capital hasta 2028 y ha calificado el 2025 como un año "magnífico" pese al fracaso de la OPA sobre el Sabadell.