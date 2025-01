Por qué Trump necesita a Elon Musk dentro del gobierno de Estados Unidos y qué beneficio saca el dueño de Tesla

Con la mano derecha en alto y la izquierda sobre las mismas dos biblias que utilizó en su primera toma de posesión en 2017: la suya personal y la del expresidente Abraham Lincoln. Así ha jurado su cargo Donald Trump como nuevo Presidente de los Estados Unidos en una ceremonia de investidura que no se ha celebrado en el exterior del Capitolio sino que ha sido en el interior de la sede legislativa debido al intenso frío que hay en la ciudad.

La simbología de esta ceremonia siempre ha sido importante. En esta ocasión ha llamado la atención la posición de algunos invitados. En un lugar central ha estado el hijo de Melania y Donald Trump, Barron, así como Elon Musk, confundador de Tesla y uno de los hombres más ricos del mundo. Además, durante la jornada de este lunes hemos visto al nuevo presidente acompañado de su equipo de Gobierno, aquellos que le acompañarán durante este segundo mandato. Pero, ¿cuáles son las figuras más importantes de su gabinete? Expósito analiza en La Linterna quiénes lo conformarán y qué peso va a tener Elon Musk en estos cuatro años.

ZUMA vía Europa Press Trump

El nuevo gobierno de Trump

Todos dejan claro que la lealtad hacia el republicano es una condición necesaria para formar parte de la nueva administración. Así, el que será su vicepresidente es James David Vance, senador por Ohio y que ha sido una estrella que ha ascendido rápidamente dentro del partido. Todo tras alcanzar la fama con su libro de memorias ''Hillbilly Elegy'.

Otra de las piezas de este gabinete de Trump es el futuro Secretario de Estado, el Senador por Florida, Marco Rubio, que tendrá un papel destacado para decidir sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Además también se ha mantenido en contra de mantener las ayudas militares y económicas a Ucrania.

EFE El senador republicano de Ohio, James David Vance

La nueva Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, está muy entregada al Trumpismo y con una larga experiencia como fiscal y abogada. Fue fiscal general de Florida y además estuvo en el equipo legal que defendió al presidente en su primer juicio político. Otra pieza clave será el encargado de decidir sobre la frontera de Estados Unidos y la política de inmigración: el neoyorquino Tom Homan, apodado por el propio Trump como “el zar de la frontera”. También es conocido por ser el principal promotor de la idea de separar a las familias de inmigrantes ilegales y deportarlos.

La influencia de Elon Musk

La última de las grandes estrellas de este gabinete es Elon Musk. El CEO de la empresa SpaceX, y dueño de Tesla y X, se encargará del departamento de Eficiencia Gubernamental. Según Forbes, sus empresas están valoradas en más de 400.000 millones de dólares y, de ella, un 0,07%, (alrededor de 200.000 dólares) la ha destinado a la campaña electoral de Donald Trump. Precisamente a raíz de su victoria en las elecciones, las acciones de sus empresas han crecido más de un 70%.

Alberto León es experto en liderazgo y tecnología, profesor en el Grado “Ingeniería del software” en la universidad UTAD, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, señala la ética moral como clave en el nuevo mandato. “Elon Musk no tiene límites, se mete en industrias, las transforma enteras y es capaz de generar algo nuevo, pero también rompiendo lo anterior”. Para León, el dueño de X no tiene “ningún problema en desafiar el status quo, no tiene ningún componente de crítica social y se mueve al viento de también los contratos que tiene en Defensa, que son cuantiosos”, advierte.

Algunos de los casos, señala, son SpaceX o en Tesla, donde hay intereses comunes. Además, apunta a Neuralink, “la ciencia del cerebro”.

EFE El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, el CEO de Google, Sundar Pichai, y el empresario Elon Musk, durante la jura de Trump

Por qué Trump necesita a Musk

Pero la razón de que Elon Musk entre de lleno en la Casa Blanca podría estar en Rusia, como señala el experto, y pone como ejemplo Microsoft y Chat GPT. “Mientras se han llevado bien y han tenido el mismo objetivo, genial; pero Microsoft acaba de declarar competencia a Chat GPT, porque tiene Copilot, entonces esto es lo mismo”, comenta en referencia a la relación de Trump y Xi Jinping. “Mientras los intereses sean comunes, vamos juntos”.

No obstante, recuerda, que en lo que respecta a Putin, de quien señala que siguen “alineados económicamente” con el nuevo presidente. “Pero la información es poder, y necesita a alguien y esa experiencia se la da Elon”. Una situación que, subraya, abre la puerta al resto de jerarcas tecnológicos, que han ido a la jura del nuevo presidente. “Desde Zuckerberg, que ha modificado la política de Facebook de las fake news, pasando porque le vetó la cuenta y se la vuelve a recuperar, hasta, oye, que Aple también aporta, pero no desde la propia Apple, sino su CEO, que ha aportado dinero y su bolsillo a la campaña”.