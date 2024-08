Dónde está la reina de Tailandia y qué relación puede tener con la condena a Daniel Sancho: "Es un dato"

Este jueves la justicia tailandesa ha dictado una de las sentencias más esperadas: la de la condena a Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta el pasado año. Una resolución que no ha pillado a todos por sorpresa pero que, eso sí, levanta algunas preguntas como cuáles son las posibilidades de que vuelva a España, cuáles son los siguientes pasos de su defensa o si permanecerá en la misma cárcel en la que ha estado hasta ahora o será trasladado a la conocida como El Tigre.

José Montero, abogado, experto en derecho internacional y presidente del despacho de abogados Montero de Cisneros, ha querido despejar esas dudas en La Linterna, donde ha confesado a Ángel Expósito que no está sorprendido con la condena. “Quiero dejar sentado que estamos ante una situación muy grave en la que hay dos familias destruidas y está tomando un cariz superficial desde algunos medios, se está produciendo una situación bastante compleja”.

Las dudas respecto a la condena a Daniel Sancho

Respecto a la sentencia en sí, Montero asegura que no está de acuerdo con que se haya considerado que existe premeditación en el crimen. “¿Premeditación por qué? ¿Cuál ha sido el móvil que premeditara a este chico? Aquí todo el mundo mentía, eso no hay que olvidarlo. Luego no premeditó su huida, ¿cuál era su plan? ¿Mandar dos Whatsapp y después seguir allí a esperar que le cazaran cuando había dejado su pasaporte para alquilar la moto en el aeropuerto? No tiene ni pies ni cabeza” critica el abogado que, apunta a Expósito, “lo que dice Daniel sí tiene sentido”.

“Yo he estado en una situación tóxica en la que te sientes coaccionado, no es lo mismo tener 20 y poco que 40 y largos”. Además, recuerda que “se está obviando una parte importante”, que es qué “ha causado el hecho y la premeditación”. “Hay una hoguera de muchos egos bailando alrededor de esto”, denuncia.

Además, sobre el contexto del país tailandés, Montero asegura que se trata de “un país medieval, que la monarquía es más poderosa de lo que parece, que vive en momento en el que todavía tienen pena de muerte y les ha sentado muy mal el hecho de que se haya puesto en tela de juicio la investigación”. “La duda razonable de que esto ha podido ser así es amplia”, concluye.

¿Dónde está la reina de Tailandia?

Preguntado por Expósito sobre si la condonación de la condena está en manos del rey de Tailandia, el experto en derecho internacional no sólo lo ha confirmado, sino que ha dado pistos sobre qué relación puede tener con ello la localización actual de su mujer, la reina Suthida. “La mujer del rey de Tailandia está en Palma de Mallorca y nuestros reyes están en Palma de Mallorca. Esto no es jurídico, es diplomático”, comentaba Montero, dando a entender que puede haber un interés de diálogo entre monarquías tras el viaje a España de la monarca asiática.

La costumbre tras el convenio de 1983 es que tras 3 o 4 años los presos puedan venir a España José Montero Abogado especializado en derecho internacional

“Sé que la diplomacia española está trabajando desde el minuto cero en silencio en este tema. Sé por qué la familia quería apoyo mediático desde el principio, no es el único español en esta situación”, apunta.

Además, el abogado ha sido muy claro en su predicción sobre cuáles van a ser los siguientes pasos de la defensa de Sancho: “la defensa va a recurrir, que es lo que yo haría”. “Van a tardar un año y medio en una resolución que va a decir lo mismo. Yo no apelaría al Supremo, esperaría que deviniera firme para iniciar un convenio que se pactó en 1983 y que consiste en cuatro reglas para cuando un estado quiere recibir a un preso, siempre y cuando no vaya contra el ejército o la familia real. A partir de ahí, la costumbre es que tras 3 o 4 años podría venir a España”, comenta en La Linterna.

Ahora bien, ¿es comparable la cadena perpetua de Tailandia a la prisión permanente revisable de España? “No, no es lo mismo”, sentencia el experto del despacho Montero de Cisneros. “Lo que va a pasar es que le condenarán aquí a 15 o 18 años, se le va a aplicar el derecho penitenciario español, que es al tercio de la condena, el tercer grado”, concluye.