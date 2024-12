Aurora, psicóloga, señala la emoción ligada a la tristeza en Navidad que en realidad ayuda contra la depresión: "Hay estudios"

A las puertas de la Navidad, es una época de celebraciones y una semana en la que la mayoría de España estará cenando por Nochebuena con sus familias o amigos. Y aunque son días de reuniones, hay muchas personas que se sienten solas. Es una época difícil donde las ausencias se notan más que nunca. Y es que la soledad es uno de los principales problemas para los mayores, pero también para muchos jóvenes españoles.

Alamy Stock Photo Una mujer sola con unos calcetines de Navidad y un peluche

De hecho, el 25% de los jóvenes reconoce que se siente solo. Se calcula, según datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES), que el 13% de los españoles pasarán estas fiestas en soledad al no tener contacto ni con amigos ni con familiares cercanos. Además, según este mismo estudio, el 10,2% de las personas que reconocen sentir soledad en España acusan más este problema en fechas especiales como en las fiestas de final de año.

La soledad de la Navidad

Según explica en La Linterna la neuropsicóloga Aurora García Moreno, la Navidad “está asociada a estar en compañía, celebraciones o fiesta, y socialmente no cabe sentir soledad, o no es lo esperado”. Además, señala que son épocas que traen recuerdos de momentos del pasado y que “pueden tener un impacto emocional importante, porque ha habido pérdida de seres queridos, personas con las que no puedes compartir porque están lejos, separaciones, etcétera”.

Pone en valor también García Moreno que hay una sensación de fracaso “al no tener una relación estable porque no se tiene pareja”, e incluso la presión social a la que están sometidas a muchas personas, “al verse obligadas a acudir a las comidas y a las cenas familiares”. No obstante, aclara que, al margen de todos estos condicionantes, hay personas que eligen la soledad en Navidad voluntariamente “porque son momentos de reflexión, de desconexión, tiempo para ellos, a pesar de que necesitamos relacionarnos con los demás”.

Las consecuencias de estar sólo en Navidad

Además de explicar los riesgos que esta situación supone para las personas que ya de por sí cuentan con un trastorno mental, la neuropsicóloga señala las consecuencias de la soledad en Navidad: “desde vergüenza, tristeza y nostalgia, porque no se sienten con ánimo para afrontar estas fechas, lo que se conoce como la depresión navideña”. Aclara también que se producen muchos pensamientos negativos afectando al autoestima, hace que la persona se sienta más estresada, con ansiedad, incluso pueden llegar a algún tipo de presión.

Alamy Stock Photo Un hombre en soledad en Navidad

“Cuando una persona está demasiado estresada, se va a centrar mayormente en aquellas cosas que son negativas que les va a impedir disfrutar de las cosas buenas que le pueden estar sucediendo y, por supuesto, afectando a las relaciones interpersonales”, concluye.

El sentimiento que ayuda contra la depresión

García Moreno ha querido poner el foco en un sentimiento concreto: la nostalgia. Porque, explica, a pesar de estar asociado normalmente a la tristeza, en realidad es muy diferente. “Aunque parezca todo lo contrario, hay estudios que dicen que sí, que corroboran que sí ayuda a mejorar a nivel psicológico”. Esto es así, aclara, “porque los recuerdos que produce la nostalgia hacen ver que percibamos lo que es realmente importante en la vida”.

Es decir, en palabras de la psicóloga, la nostalgia “ayuda a avanzar, a crecer sin tanta ansiedad, siendo más realistas y optimistas, por ejemplo, ante la incertidumbre”. “Ayuda en esos momentos de duda de no saber tirar por dónde determinando esa dirección donde tenemos que seguir para nuestro proyecto de vida y favorece la percepción de la valía personal y el bienestar”, concluye.