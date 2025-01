El plan de Marruecos con la reapertura de la aduana con Melilla y cómo afecta realmente a empresarios españoles

El 2 de agosto de 2018 el gobierno marroquí decidió cerrar de manera unilateral el paso comercial de Beni Enzar, en la frontera de Melilla. Lo hizo justo después de permitir el paso sin control de miles de personas a Ceuta. Después de aquel episodio llegaría el reconocimiento español de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

El caso es que, desde ese 2 de agosto, la frontera con Melilla permanece cerrada y la economía de la ciudad se está viendo muy estrangulada. Este viernes se ha anunciado que la aduana se reabrirá con las condiciones de Marruecos, que solo contempla un camión al día para determinar las mercancías.

EFE El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, durante una rueda de prensa convocada este viernes en Melilla

La situación en Melilla desde 2018

Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, señala que la reapertura de la aduana se presenta “muy mal”. “Melilla vivía históricamente del comercio fronterizo, como todas las ciudades fronterizas, y el 2 de agosto de 2018 se acabó el comercio, porque Marruecos quiso”.

El problema, según Imbroda, no lo que quiera Marruecos, “el problema es España”. “El Gobierno Central, por lo que sea, por las razones que sospechamos, por las que fueran, pues no se impone ante Marruecos; cede, cede y cede”, denuncia. Pero, “¿qué es lo que ha conseguido España a cambio de ceder el Sáhara a Marruecos?”, se pregunta el presidente. “Yo no digo que esté mal o bien, lo digo que está muy mal pactado, negociado y entregado”.

EFE/MAP El Rey de Marruecos, Mohammed VI, ofrece un iftar al presidente español en Rabat

El plan de Marruecos

Pero, ¿por qué la reapertura de la frontera sería tan negativa para Melilla y tan positiva para Marruecos? En palabras de Imbroda, “porque Marruecos sigue mandando”. “En el régimen de viajeros aduaneros, el común de los turistas, uno se puede comprar una camisa y hay un tope de dinero, 80 o 100 euros aproximadamente, pues de Marruecos a Melilla se puede venir sin problemas, pero desde Melilla a Marruecos, con un paquete de frutos secos te lo quitan”, pone como ejemplo.

Se trata, para el dirigente, de un agravio imponente. “No nos dejan pasar ningún tipo de mercancía para allá, Marruecos sí para acá, y ahora Marruecos impone que un día a la semana o con un camión diario va a poner tales artículos a disposición de Melilla y de Melilla pueden pasar tales artículos”. Una situación que, para Imbroda, “también se carga el mercado, porque en todo caso, serán los comerciantes de ambos lados los que tienen que determinar la exportación y importación correspondiente”.

“Nos negamos rotundamente, eso es perder un poco soberanía política y económica y no estamos dispuestos a aceptarlo, además de que el Gobierno Nacional no nos ha dicho nada, no nos ha consultado, no nos ha hablado y tampoco nos está acompañando”, concluye.

La situación desde 2018

Y es que la situación es mala en Melilla, donde el PIB es el más bajo de toda España, y la población se está incrementando, además de tener en la ciudad un 14% fijo de inmigrantes viviendo. En cualquier caso, el día 8 o el 9 van a abrir la aduana comercial. “Eso están diciendo, no tenemos ni idea, porque no hay información de ningún tipo”, critica Imbroda. Una situación en la que, desde 2018, un 65% de negocios cerraron.

“Será cuando Marruecos determine, como ha pasado desde que estaba el señor Sánchez como presidente del gobierno de España”. “Será Marruecos el que determine las circunstancias, los momentos, y lo va a hacer lo que él quiera y nosotros, el gobierno de España, pues va a aceptarlos en visitar”, añade.