El meteorólogo Olcina pone el ejemplo que explica por qué la DANA de Valencia tiene que ver con el cambio climático

Hemos visto recientemente imágenes difíciles de digerir, desde un camión de bomberos de Chile atrapado por el fuego a olas de calor en Asia. Tan solo en Myanmar se calcula que murieron cerca de 1500 personas. Además en la India se alcanzaron los 50 grados centígrados. Esos mismos meses, al otro lado del planeta, en Brasil las fuertes lluvias provocaron grandes inundaciones que mataron a 173 personas.

Además el agua afectó a cerca de 500 ciudades y obligaron a desplazar a cerca de medio millón de ciudadanos. Lo que costó limpiar todo el desastre fue cerca de 3.700 millones de dólares.

DPA vía Europa Press Los niveles de agua en aumento, invaden los hogares de Florida.

El cambio climático casi duplicó la probabilidad de que se produjeran precipitaciones extremas que causaron estas inundaciones. Otro caso es el del huracán Milton por Florida. Una tormenta tropical de categoría 5 que hizo desalojar a cerca de seis millones de personas. Una semana antes, Estados Unidos vivía el paso del huracán Helen que dejó un balance de cerca de 230 muertos. Tragedias que inevitablemente nos llevan hasta España tras el paso de la DANA en Valencia hace algo más de dos semanas.

Estos fenómenos meteorológicos son algunas de las evidencias del cambio climático y que se quiere impedir con la celebración de la COP29 en Bakú. Así, Expósito analizaba este jueves en La Linterna cómo podemos solucionar este problema o cómo está afectando a nuestro país.

De qué se habla en la COP29 de Bakú

Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions y experta en comunicación climática, explica en La Linterna que en la cumbre del clima hay dos tendencias: “por un lado, la incertidumbre y por otro, el pesimismo”.

EFE El cambio climático afecta a la salud

Incertidumbre, subraya, “porque no se sabe si dentro del tiempo de descuento se va a llegar a un acuerdo sobre el objetivo de financiamiento climático que se establece en un billón al año de dólares, lo que los países ricos deberían darle a los países en desarrollo y la mayor parte, o al menos el 70%, en donaciones y no en préstamos”.

Pero, por otro lado, la “mala onda por la situación geopolítica internacional”. Así, pone de ejemplo la victoria abrumadora de Trump y la noticia de que ya controla las dos cámaras y también, por supuesto, ya sabíamos en supremo. “El ánimo en Baku no está muy arriba, que digamos”.

DANA Valencia

Precisamente el presidente Pedro Sánchez habló del caso de la DANA en Valencia en su discurso. Aseguró que el cambio climático mata y lo hemos vivido en España. No es el único español, también Nadia Calviño, expresidenta del Banco Europeo de Inversiones también ha dicho que es de sentido común invertir en adaptación para que el empeoramiento de esos impuestos meteorológicos no pille de improviso, las DANA no van a ser más que empeorar y ser más frecuentes con el calentamiento global. “

También otras personas de otros países han hablado de Valencia y lo han puesto como ejemplo de cómo ningún país sea desarrollado o en vías de desarrollo está libre de sufrir los efectos del cambio climático, que, desgraciadamente, independientemente de dónde se origina la emisión de gases de invernadero”, explica Castaño en La Linterna.

EFE VehÍculos en el interior de un garaje del que ya se ha achicado todo el agua este lunes en Paiporta

Como decía el secretario general de las Naciones Unidas, son las personas más humildes las que más se ven impactadas, y esa foto le hemos tenido desgraciadamente en Valencia hace un al día.

Por qué tiene que ver con el cambio climática

Pero, ¿qué tiene que ver el cambio climático con las lluvias de estos días en España? Jorge Olcina, director del laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, junto con Roberto Serrano y con Javier Martín como coordinadores, ha publicado el libro 'Cambio climático en España' y explica en La Linterna que, aunque “el cambio climático no genera desastres”, sí que “agrava incentiva, incrementa la intensidad de los fenómenos atmosféricos”.

“El calentamiento del agua del mar, que genera mucha energía, luego se traslada en los procesos de condensación a esas nubes tan cargadas de agua que descargan chaparrones con mucha intensidad”, aclara. “Ya no es tanto la cuantía de la lluvia, sino el periodo de tiempo en el que cae”.

EFE Aspecto que presenta el río Guadalmedina a su paso por Málaga este miércoles

Además, señala que la Asociación Americana de Metología está hablando de un incremento del número de este tipo de secuencias atmosféricas, ya sea DANA, gotas frías o en nuestras latitudes.

Así, explica lo ocurrido en Valencia, en Albacete, Málaga o Tarragona con un ejemplo: “Una atmósfera que se calienta es una atmósfera que constantemente está mandándonos masas de aire más frías para intentar refrescarse, para así decirlo”, aclara Olcina. El meteorólogo asegura que “es un proceso interno que lleva la atmósfera de autocompensación térmica” y, como constantemente la estamos calentando, “nunca termina de reajustarse”.