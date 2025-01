Una médico de El Hierro publica un libro sobre su vida y sorprende a Expósito con quién recibirá el dinero de lo que recaude

Inmaculada Mora lleva toda la vida dedicándose a los demás. Es doctora de urgencias en el hospital insular del Hierro, Nuestra Señora de los Reyes. Y es que 'Macu', es de esas personas que, desde pequeña, eligió su profesión, como cuenta Expósito en La Linterna.

La joven se ponía mala muy a menudo y visitaba frecuentemente el hospital, pero para ella eso era lo peor. Odiaba aquel lugar y las interminables horas en la sala de espera, así que un día decidió que, si se hacía médico, no tendría que ir nunca más al hospital.

Jorge Miralles Ángel Expósito

La vocación médica de Inmaculada

Y es que convertirse en sanitaria sería la única forma de poder curarse a sí misma para Macu. Y así fue, como desvela la propia mujer en los micrófonos de COPE. “Cuando terminé la especialidad me apunté en la lista que era más probable que me llamasen y que nadie quisiera, que era la isla de El Hierro, que es la isla más pequeña y donde nadie quiera trabajar”, señala. Eso sí, le llamaron enseguida: “Estuve un año trabajando en El Hierro y posteriormente me fui de cooperante”.

El sueño de Macu siempre fue dedicarse a la cooperación internacional y, en cuanto tuvo algo de experiencia, se marchó a ayudar a quienes lo necesitaban fuera de las fronteras de España. En su aventura colaboró en países como Albania, Perú, Guinea-Bisau. Y, de todos sus viajes, ha vuelto con la maleta cargada de experiencias y aprendizajes.

Lo que vio en Canarias le hizo volver

“La primera vez que estuve por ejemplo en Albania, me lleve un chasco porque los países que han tenido un régimen comunista tan férreo como Albania, yo creo que era un gran mes conocido y fue una experiencia bastante difícil”, reconoce Inmaculada en La Linterna, antes de señalar que, del país balcánico, se marchó fuera de Europa. “Luego ya en África es todo lo contrario, es muy fácil porque todo el mundo colabora y es muy gratificante, y ves que cualquier cosa que hagas pues tiene un impacto importante y que realmente mejoras la vida de la gente”, añade.

Desde hace un tiempo y sin esperarlo Macu cambió la cooperación internacional por la nacional. Volvió al Hospital Insular del Hierro y allí se enfrentó a la terrible realidad que, desde hace años, vive la isla con la llegada de migrantes en situación de irregularidad.

EFE La entrada al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro

“Continúan llegando en las mismas condiciones, lo que pasa es que llegan muchos y la cantidad de personas que llegan en mal estado pues cada vez es mayor”, señala Macu a Expósito. “Llegan en un estado pues lamentable”.

El sistema del Hospital de El Hierro

Casualidades de la vida, Macu hizo su tesis en el año 1996 sobre la situación sanitaria de los inmigrantes irregulares. Y quién le iba a decir a ella que años después estaría dedicándose a salvarles la vida a su llegada a España. “El que yo ahora mismo esté atendiendo toda esta crisis humanitaria que hay de inmigrantes en El Hierro, con mi conocimiento de enfermedad tropical, es algo casual, pero que me hace sentirme todavía más útil dentro del trabajo que desarrollo”, admita la mujer, que explica que el equipo del Hospital está ya muy acostumbrado a la llegada de pateras.

Por eso trabajan con un protocolo y una coordinación admirables. De hecho, aunque el personal esté en su casa, siempre están de guardia y disponibles para ayudar en cualquier momento. “Nosotros estamos comunicados en todo momento, incluso cuando estoy en casa tenemos una serie de grupos de WhatsApp en el que sabemos las pateras que están llegando, la hora próxima de llegada, cómo se espera que lleguen, cómo llegan, si vienen bien, si vienen mal, si van a ir al hospital...”

Generalmente las condiciones en las que llegan al puerto no son óptimas y necesitan atención sanitaria urgente. Por eso, desde la enorme llegada de pateras en octubre del año pasado, un médico y dos enfermeras hacen guardia en el muelle para atender a los migrantes en cuanto lleguen a tierra.

“Se utiliza un poco el sistema de triaje de múltiples víctimas, que sería más o menos cómo se trabaja cuando hay pues una gran catástrofe”, subraya Macu en COPE. A los migrantes se les separa entre “los que pueden caminar de los que necesitan recibir asistencia sanitaria y, en todo momento, se avisa el hospital de todos los que se van a mandar para nosotros poder prepararlo”. A su llegada al hospital, el protocolo ya está establecido y todo el personal sabe cuál es su función. Atienden a quienes lo necesitan y, si no pueden hacerlo por gravedad, les derivan a los hospitales de referencia de Tenerife. Y así tratan de organizarse, aunque la situación les tiene saturados.

El dinero de la recaudación del libro

A pesar de la angustiosa situación que viven los médicos y el personal sanitario de la isla del Hierro, Macu recuerda con mucho cariño todos los momentos e historias que durante sus 26 años de carrera profesional ha ido guardando en su memoria.

Por eso, ha encontrado la fuerza para escribir un libro y compartir sus experiencias, y lo ha hecho a través de un libro. “Fundamentalmente lo que se cuentan son las historias desde mi propio punto de vista”, explica a Expósito. Es decir, Inmaculada relata cuando los pacientes van al médico, “pues realmente no saben lo que está pensando el médico, lo que puede haber detrás de nosotros, que también somos humanos”.

Inmaculada Mora Portada del libro 'Échame el cuento: historias médicas desde la trinchera'

“Nosotros tenemos que afrontar un montón de situaciones que realmente tienes que improvisar, inventar y que no están en un libro técnico”, reconoce. 'Échame el cuento. Historias médicas desde la trinchera', así se llama el libro que Inmaculada Mora ha publicado y lo ha hecho por una buena causa, para pagar los estudios de una de sus hijas, como contaba sorprendido el propio director de La Linterna.

Porque, desde hace tiempo, tiene en acogida a una niña de Guinea-Bisau que este año quería estudiar en la universidad. “La carrera que ella quería que es 'estudios internacionales' no existe en Canarias, tenía que ir fuera”, cuenta la médico. Macu no se podía permitir eso y decidió “que a lo mejor escribiendo ese libro pues podría conseguir algo de fondos para poder apoyar esa carrera que está haciendo ella”.