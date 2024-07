Los médicos de El Hierro, desolados con una nueva tragedia migratoria: "Un drama horrendo"

La isla de El Hierro está volviendo a vivir la peor cara de la inmigración: la muerte de quienes cruzan el Atlántico soñando con un futuro mejor y poder ayudar así a su familia. La última tragedia se vivió el lunes: una niña de apenas dos años perdió la vida tras ser trasladada en estado grave a Tenerife. A bordo del cayuco viajaba también un joven de 20 años, que tampoco logró sobrevivir. Un bebé de un año y un chico de 20 tuvieron igualmente que ser trasladados al hospital en estado grave.

Lo sucedido ha marcado y mucho a los profesionales sanitarios de la isla. Inmaculada Mora vive en Tenerife, pero cada cuatro días se traslada a El Hierro a trabajar en las Urgencias del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Una publicación en la red social X que redactó a modo de desahogo, ha dado la vuelta al país e, incluso, fue leída por la diputada canaria Cristina Valido en el Congreso de los Diputados ante la atenta mirada de Pedro Sánchez: “SOS. Soy médico de Urgencias en la isla de El Hierro. Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros llorando. Pues me he puesto a trabajar y al final he acabado llorando yo también. Sres. Políticos déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias!!!!”.

CEAR considera "vergonzoso" el escaso número de menores migrantes que se derivarán desde Canarias La directora de la ONG dice "no tener palabras" ante el hecho de que La Rioja solo esté dispuesta a aceptar a cuatro nuevos niños Daniel PineloSanta Cruz de Tenerife 15 jul 2024 - 14:06

Inmaculada ha relatado en Herrera en COPE Canarias la situación que viven semana tras semana los médicos: “A El Hierro empezaron a llegar pateras en 2006. Llevamos muchísimos años de profesión y, a pesar de que los médicos de Urgencias tenemos entrenamiento y callo ante muchas situaciones críticas que tenemos que vivir, esto nos está sobrepasando”. Pero también dice que todo el debate político que se está generando en torno a la inmigración le llena de “indignación por la deshumanización que vemos fuera”: “Lo que yo vivo en el hospital y en el puerto de La Restinga no tiene nada que ver con lo que luego escuchas en el supermercado. Yo no puedo dejar de ver personitas que se me van de las manos, pero luego fuera ves que se habla de delincuentes, personas ilegales y problemas. Yo he trabajado en el oeste de África y conozco la situación, es la región más pobre del mundo; por supuesto que todos querríamos salir de allí, y la opción de subirse a un avión no existe”.

SOS. Soy médico de Urgencias en la isla de El Hierro. Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros llorando. Pues me he puesto a trabajar y al final he acabado llorando yo también. Sres. Políticos déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias!!!! pic.twitter.com/RbVZAZKcBw — Inmaculada Mora P. (@adamora4) July 16, 2024

"No nos importa llorar, nos ayuda a tirar para adelante"

El director médico del Hospital Insular de El Hierro es Luis González, pero también trabaja como voluntario en Protección Civil. Confiesa que ha llorado tras salir del polideportivo de San Andrés, donde el año pasado se ubicaban a cientos de inmigrantes a la espera de ser trasladados a Tenerife. “No te acostumbras ni lo normalizas, porque hacerlo sería deshumanizarte. ¿Cómo lo llevamos? Creo que los sanitarios estamos hechos de otra pasta y estamos entrenados, tenemos en el ADN algo que nos hace tirar para adelante, aunque llorando te desahogas porque es una manera de sacar para fuera todo esto”.

Luis conoció el miércoles a la madre de la niña de dos años fallecida en el cayuco: “Su hermano está ingresado todavía en el área de Pediatría. Y sigues llorando, pero no nos importa; todo lo contrario, nos fortalece, nos ayuda a tirar para adelante”.





La derivación de 347 menores, "una migaja"

Tanto Inmaculada como Luis piden a los políticos “que se dejen de chorradas” y tomen medidas para afrontar la crisis migratoria, además de reformar la ley para derivar a los menores no acompañados a otras comunidades autónomas. “Que piensen en El Hierro y en Canarias, que tenemos a 5.7000 menores y estamos repartiendo una migaja, 347. Por favor, dejémonos de tonterías y pongámonos a salvar vidas”, reclama el director médico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Inmaculada espera que su publicación en X, cuya repercusión le ha sorprendido, sirva para “visibilizar todo el trabajo que se está haciendo y el que nos espera”. Desmiente, además, los bulos que se vierten por parte de políticos y ciudadanos en general sobre la inmigración: “No hemos tenido ningún problema, no hay delincuencia ni agresividad. Penalizar a las víctimas es un discurso erróneo”.