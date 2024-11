Margarita Robles, en COPE: "El Ejército ha estado siempre dispuesto a intervenir, son profesionales preparados para ello"

Este viernes, el Ministerio de Defensa ha anunciado el despliegue de otros 250 soldados que se sumarán a los 500 que ya llegaron y a los 1.200 efectivos de la UME que trabajan en los municipios más afectados por la DANA.

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado los detalles de este despliegue a Ángel Expósito, en 'La Linterna'.

"Son 2.000 militares que están trabajando in situ, pero todo el apoyo logístico que hay fuera de Valencia, precisamente para que esos vehículos puedan llegar, es absolutamente imprescindible para que pueda desplegarse sobre el terreno", comenzaba explicando.

Una organización compleja

La organización en una situación de este tipo es realmente importante: "Yo sé que los españoles somos siempre muy, muy solidarios, pero hay algo que es muy importante. En cualquier operación como esta hace falta mucha coordinación, hace falta mando y control.

Estos días hemos visto a los voluntarios que es de agradecer, pero a veces, si no hay una organización, si no hay un planeamiento, que en eso los militares, como usted bien sabe, son excepcionales, pues a lo mejor corremos el riesgo de que no sea eficaz la ayuda que se está enviando. En todo caso, creo que hay que poner de relieve esa buena voluntad".

EFE Efectivos de la UME trabajan en la cañada de Letur, provincia de Albacete, este viernes

Robles ha aprovechado la ocasión para destacar la labor del Ejército: "Me gustaría poner en valor la labor de nuestros militares. Mire, yo tengo que decirlo y lo digo alto y claro, desde el primer momento que se activó a la UME, desde el primer momento estuvieron nuestros militares en la zona que se les adjudicó, la zona de Utiel y Requena.

Estuvieron 1.200 militares con sus helicópteros, que en esa noche no pudieron volar porque evidentemente había unas situaciones climatológicas que no lo permitían, con sus drones.

El Ejército español son absolutamente próximos a la población, porque ellos son unos ciudadanos más, porque algunos de nuestros militares han perdido en la zona a sus padres, a sus seres queridos.

Yo contaba que esta mañana he hablado con nuestro contingente en Líbano, le he preguntado al general García del Barrio si había militares de Valencia y me decían que sí, que habían estado muy preocupados, pero que ya estaban tranquilos porque no habían tenido daños.

La voluntad del Ejército es siempre estar con los ciudadanos y además estar, como está el Ejército, con preparación, con formación, con planeamiento, sin improvisación de nada, en los sitios donde se les adjudica.

Y lo importante, el mensaje que hay que trasladar es que el Ejército estuvo desde el primer momento, que el Ejército va a estar con toda la profesionalidad y con la gran competencia que tiene el Ejército español.

Más de 200 fallecidos

Ante la pregunta de si lo peor puede estar por llegar, teniendo en cuenta la elevada cifra de desaparecidos tres días después, la ministra se muestra prudente: "Es posible, es posible. Sabemos que hay muchas personas que están en las plantas bajas, hay muchas personas que están fallecidas en los garajes, atrapados dentro de vehículos.

Es muy duro lo que voy a decir, pero es así. Nuestros militares, que están siempre muy pendientes de los vivos, pero también de los fallecidos, han llevado una morgue portátil, una morgue que en este momento tiene dos sedes, una en Paterna, otra en Valencia.

Y miren, esta mañana me decía el general de la UME, es una morgue con cabida para 300 personas, ya van 140 fallecidos, y me decía algo que me conmocionó, pero que, como sabe bien, es la definición mejor de los militares. Queremos que los fallecidos tengan el respeto debido, tratarles también con el respeto debido".

La importante labor del Ejército

Por último, ha recalcado la labor de los militares: "Lo único que me importa a mí decir es que desde el primer momento el Ejército ha estado, el Ejército estará siempre con los ciudadanos, que es necesario tener una maquinaria y una preparación y una formación, sin entrar en este momento en polémicas que yo creo que son un poco estériles, comprendiendo el dolor de la gente que se ha sentido abandonada, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades.

El Ejército ha estado siempre dispuesto a intervenir, porque el Ejército quiere intervenir, porque son profesionales preparados para ello. Ahora lo importante es sin echar culpas a nadie, sin ir hacia el pasado, vamos a seguir trabajando con toda la maquinaria, como usted bien decía, con todos los medios necesarios, medios terrestres y aéreos, que son absolutamente imprescindibles en este momento".