Luján Argüelles: "La maternidad y la paternidad han de cambiarnos la vida"

Hace casi 10 años a Luján Argüelles, una de las presentadoras más populares de nuestro país, la vida le sorprendió, en forma de regalo, con el nacimiento de su hija Miranda. Hoy recoge en forma de libro toda aquella maravillosa experiencia con 'El Regalo de Miranda', que edita Plaza y Janés es un trabajo muy especial: un viaje por la maternidad y la crianza, donde comparte el aprendizaje que ha supuesto el nacimiento de su niña, a quien reconoce como su compañera de viaje.

Y es que 'El Regalo de Miranda' nace de un fragmento de un pódcast que se viraliza en la presentación de su segundo libro, 'Aprendiendo de nuevo a vivir', donde hablaba de cómo a los personajes públicos les afectaba las opiniones de los demás, de los haters. El mensaje fue captado por la editorial que no dudó en ponerse en contacto con ella para plantearla el tema de la maternidad.

“De repente terminé hablando como yo le hablaba a Miranda de las opiniones de los demás y del proceso de etiquetar, que era un proceso que aparecía ya desde muy temprana edad, en el colegio, en los patios...”, explica a Expósito la presentadora de programas como 'Quién quiere casarse con mi hijo'. “Yo ya me estaba encontrando con que tenía que mantener conversaciones con mi hija sobre la responsabilidad a la hora de emitir opiniones sobre otros”.

Luján Argüelles y la maternidad

Explica el director de La Linterna que nada nos prepara para ser padres. Los libros, las clases y los consejos pueden ayudar, pero la experiencia es tan intensa, tan brutal, que el nacimiento de un hijo es un antes y un después en tu vida. “Creo que la maternidad y la paternidad han de cambiarnos la vida, porque a partir de ahí tenemos que acompañar a un ser humano en su proceso educativo y en su despertar a la vida”, comenta Argüelles.

“Y por tanto la responsabilidad es máxima, todo lo que tenemos que avanzar y crecer para poder ayudar a ese ser humano a que entienda, que encaje, a que crezca, que ese milagro que es la vida, pues brille con su máxima luz”.

Como reconoce la presentadora, la maternidad es un viaje inesperado. Precisamente con el libro descubrimos los cambios, la transformación radical que trajo Miranda a su vida. “A mí me ha sorprendido en absolutamente todo porque no lo tenía previsto, no lo tenía agendado, no era algo que me hubiera planteado. Y llegó la maternidad y supuso un reestructurar, recolocar, repasar, revisitar, muchas cosas sobre mí para poder entender y acompañar a ese milagro de la vida y el bebé”.

Momentos difíciles de la maternidad

Durante la maternidad hay que lidiar con situaciones complejas como compaginar los proyectos profesionales con el cuidado de un hijo. “Ha habido momentos de gran frustración, momentos de enfadarme conmigo misma, momentos de no entender, momentos de sentirme víctima, momentos de todo tipo”, señala Argüelles en COPE. Reconoce que se dio cuenta de que “había prioridades por las que sufría mucho, que eran prioridades que a día de hoy no tienen ninguna relevancia e importancia, para darme cuenta a veces de cómo ponemos en valor cosas que con el paso del tiempo van a ser conjunto vacío”.

Luján comparte una clave muy interesante en el proceso de educación de su hija: la capacidad de escuchar. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. “Es verdad que la vida en general te va dando todo tipo de pistas y los detalles y las pistas son los que construyen un gran relato de vida”.

“Con mi hija estoy muy pendiente del detalle, de la pista, de eso que ella me quiere contar a través de un gesto, de una palabra que de repente sale”, subraya la presentadora de Mediaset. El Regalo de Miranda' son 352 páginas repletas de emociones, de cariño, y mucho amor. Algunos capítulos han sido escritos a cuatros manos, como si se hubieran sentado juntas delante del ordenador. Ahora queda una etapa que no es fácil para nadie, la adolescencia.

“Yo le he acompañado desde el respeto, desde el apoyo, desde el amor, desde la comprensión, de la no proyección de mis necesidades, porque a veces los padres proyectamos mucho sobre los hijos lo que nosotros queremos y no respetamos lo que ellos han venido a hacer o lo que quieren ser”, concluye.