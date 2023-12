La Linterna vive los primeros compases de este 25 de diciembre en el Hospital Vhitas La Milagrosa

Neera ha dado a luz a las 16.35 de este día de Navidad en el Hospital Vithas La Milagrosa. Nira es de la india, entraba de parto a las cuatro de la mañana y ha tardado 12 horas en dar a luz.

A las 19:00 horas, Neera está contenta con su pequeña encima de su pecho, se va a llamar Shamaira y aunque cansada no puede disimular su felicidad. Ni ella, ni su familia.

Shamaira está dormida, contacto piel con piel con su madre, "ya ha estado mamando y por eso está tan tranquila", dice Mari Cruz la ginecóloga que ha atendido el parto junto con Paula, la matrona y Bárbara, técnico de enfermería.

"Humanizando el parto es lo que conseguimos, y lo que no sea necesario no se va a hacer", dice la doctora a Rubén Corral en esta Linterna de Navidad, porque "ese piel con piel favorece a las dos".

A Mari Cruz, Paula y Bárbara les ha tocado trabajar en Navidad porque los nacimientos no paran. Algunos como el de Shamaira ha coincidido con el del Niño Jesús.

¿Cómo es trabajar en Navidad en un hospital?

"Lo llevamos en la vocación y en el espíritu, yo he cogido la guardia a las 10:00 de la mañana, lo que me permitió cenar con mi familia. Hoy hemos tenido comida especial y desde esta mañana Bárbará y yo hemos ayudado a Neera a dar a luz", dice la doctora Mari Cruz.

Un día de Navidad "es diferente a un día normal, pero en obstetricia es una planta alegre con nacimientos y alegría, se nota cierto vacío en el hospital, pero el trabajo de la planta sigue siendo el mismo", dice la ginecóloga.

Bárbara, la matrona, no es la primera vez que le ha tocado guardia este día, "he trabajado muchos años en día de Navidad y hay muchos partos, en estos días los nacimientos no paran. Las madres vienen con acompañante y pueden venir más o menos doloridas y hay que ayudarles de diferentes maneras. El parto ha sido precioso".

Paula es técnico de enfermería, "desde que he entrado en paritorio me han informado que había una paciente a punto de parir y todas hemos dado un 100 por cien y hemos conseguido el parto más humanizado para conseguir el mejor recuerdo para Neera para el resto de su vida del nacimiento de su hija".

El personal sanitario, los hospitales no paran

Griselda trabaja siempre en festivos en el hospital Vhitas La Milagrosa y "me gusta", dice aunque hoy sea el día de Navidad, "tengo vocación y me gusta ayudar al paciente, a tratar de solventar las necesidades que tenga el paciente".

Un día 25 de diciembre es, aunque no lo parezca, casi como un día normal "llaman muchos pacientes, pero hoy sí ha habido público".

En otro hospital muy especializado en niños la noche y este 25 de diciembre no ha sido muy fácil. Se trata de El Niño Jesús y en él, la supervisora de enfermería, Pilar Alonso, ha contado que es una noche difícil, aunque este año "se han dado más altas y este año con la vacuna de la bronquiolitis ha bajado el volumen de ingresos. Este año es llamativo de cómo está funcionando la campaña contra este virus. Hasta este año era común que los neonatos y lactantes de 6 meses estuviera el hospital lleno de estos pequeñitos con muchas dificultades respiratorias y este año alguna sala está vacía".