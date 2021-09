Juanma Moreno apunta en COPE a quienes provocaron el incendio de Sierra Bermeja: "Daremos con ellos"

Juan Manuel Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía y ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' para analizar el fatal incendio de Sierra Bermeja con Expósito.

Al comienzo de la entrevista, el político ha querido dedicarle unas bonitas palabras al bombero fallecido que trataba de contener las llamas. "Nunca vamos a sustituir la vida de una persona con 42 años que era un amante de la naturaleza y le motivaba estar en primera línea de batalla contra el fuego".

"Yo he visto cosas que nunca había visto, he visto como un helicóptero soltaba el agua y no llegaba al fuego, se evaporaba. Y decía, ¿qué hacemos? Yo no entendía lo de California ni lo de Australia, incendios que se pasa meses ardiendo", ha asegurado en los micrófonos de COPE.