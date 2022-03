Jordi Sabaté, en COPE: "Cada uno ponemos nuestro granito de arena y hemos tenido una recompensa"

Me acuerdo perfectamente de la primera vez que hablé con Jordi Sabaté. Lo primero que me impresionó fue la forma que tuvimos de comunicarnos. Lo hicimos a través de un ordenador, una máquina capaz de leer sus ojos y poner voz a sus palabras ya que Jordi no puede hablar.

A Jordi le diagnosticaron de ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, hace cinco años. Pero lo cierto es que empezó a notar los primeros síntomas bastante antes. En 2014. Durante 3 años estuvo de médico en médico hasta que supieron lo que le pasaba. La ELA es una enfermedad mortal, sin cura, sin tratamiento. Una enfermedad que te va paralizando poco a poco todo tu cuerpo. Dejas de caminar, de hablar, no puedes comer por la boca. Es durísimo. Pero lo segundo que más me impresionó de Jordi fue su sentido del humor y sus ganas de seguir viviendo..