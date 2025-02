Las extrañas confesiones del presidente de Colombia sobre Córdoba y el whiskey en pleno choque con Trump

La semana pasada el presidente de Colombia, Petro, amenazó con resistir a Donald Trump, con no aceptar vuelos de deportados colombianos y hasta con imponer sanciones a Washington y, en menos de 24 horas, Petro, reculó. Y es que el líder sudamericano denegó la entrada a espacio aéreo colombiano a dos aviones militares de Estados Unidos con repatriados y tuvieron que dar media vuelta y, al volver, Donald Trump enfureció.

“Tanto que en menos de dos horas ya había sanciones del 25% de aranceles a Colombia que iban a subir al 50% en cuestión de días, se denegó la entrada en Estados Unidos a varios altos funcionarios del Banco Mundial de Colombia y se anunciaron vetos de entrada a Petro y a otros altos funcionarios incluido el ministro de Exteriores”, explicaba en La Linterna el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete.

Esto, explica el periodista, provocó que en un tiempo récord el presidente colombiano volviera a recular y diera permiso a esos aviones: “hasta envió su avión presidencial a encargarse él de que volvieran los repatriados a Colombia”, añade Alandete.

Las confesiones del presidente de Colombia

Después de la humillación Petro se ha querido vender como si fuera el gran líder de, no solo las izquierdas, sino de la dignidad latinoamericana frente a Donald Trump. “Pero irónicamente lo que aquí en Washington se comenta Ángel es que ha generado un problema muy grave para mucha gente porque si había otros líderes más pragmáticos, como el de Brasil, que no veían con buenos ojos esto de que se les envíe a los repatriados con aviones militares, pero que ahora Trump no solo va hacer la repatriación, sino que como ha hecho Petro, todos van a tener que pagar esos vuelos”, explica Alandete en los micrófonos de COPE.

Europa Press Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca

Pero si hay algo que ha alertado a la comunidad internacional es que el presidente de Colombia lanza mensajes delirantes en redes sociales a las tres de la mañana de madrugada habla de whisky, de libros y de resistir hasta la muerte. De hecho, apunta el corresponsal, los propios ministros colombianos dicen que no tienen acceso a él. Pero, ¿qué dicen los mensajes en redes?

En una publicación reciente en X, Petro escribía:

“Confieso que me gusta Walt Withman y Paul Simon y Noam Chomsky y Miller; confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre, en la historia de los EEUU, son memorables y les sigo. Los asesinaron por lideres obreros con la silla eléctrica, los fascistas qué están dentro de EEUU como dentro de mi país No me gusta su petroleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de Whisky qué acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano”.

Pero es que Petro también tenía palabras, curiosamente, para el califato de Córdoba:

“Colombia ahora deja de mirar el norte, mira al mundo, nuestra sangre viene de la sangre del califato de Córdoba, la civilización en ese entonces, de los latinos romanos del mediterráneo, la civilización de ese entonces, que fundaron la república, la democracia en Atenas; nuestra sangre tiene los resistentes negros convertidos en esclavos por ustedes. En Colombia está el primer territorio libre de América, antes de Washington, de toda la América, allí me cobijo en sus cantos africanos”.

EFE Ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos descendiendo de un avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia

Una actitud de Petro "alarmante"

Para Alandete estos mensajes son “alarmantes”. “Es alarmante y de verdad da miedo en una potencia latinoamericana como es Colombia y un país con unos problemas que ha tenido de guerrilla, de terrorismo y un socio militar de Estados Unidos tan importante”. El mensaje de Petro a altas horas de la madrugada diciendo que le encantaría tomarse un whisky con Donald Trump, pero que la gastritis se lo impide, es ejemplo de lo que el corresponsal asegura es “vox populi en Washington: que al whisky le da, esté con Donald Trump o no, y que esa gastritis no se lo impide”.