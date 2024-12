Expósito visita un hogar social para madres vulnerables que impulsa la Archidiócesis de Madrid: "Uno crece cuando da lo que tiene"

En la calle de La Pasa, en el epicentro de Madrid, muy cerca de la calle Mayor, del Palacio San Miguel, del Arzobispado Castrense y del Palacio Real, en el número cinco está el proyecto Hogar Santa Bárbara. Un nuevo alojamiento de este proyecto que pone en marcha Cáritas donde se ha trasladado este lunes el director de La Linterna.

Se trata de una iniciativa que puso en marcha en 2011 la Archidiócesis y que está incluido en la red de residencias maternales de la Comunidad de Madrid. Un espacio tutelado destinado a la protección acogida y acompañamiento de mujeres embarazadas solas o con un bebé a su cargo, mujeres vulnerables con riesgo de exclusión. Desde entonces han atendido a casi 200 señoras y 200 niños. “Vamos a conocer cómo viven estas mamás y sus niños, cuáles son sus sueños, el equipazo que las cuida y que han convertido un ala de este Palacio Episcopal en un palacio que es su hogar.

Expósito entrevista al arzobispo de Madrid, José Cobo

Idea del Arzobispo de Madrid

Una idea que surge del Arzobispo de Madrid, José Cobo, que “sinceramente le sobraba espacio y ha dicho 'para estas madres y para estos niños', apunta el comunicador de COPE. “Me contaron que el proyecto Santa Bárbara, que lo estábamos acompañando, tenía problemas porque venían más chicas de las que podría más acoger”, comenta en La Linterna monseñor Cobo. “De estas imprudencias que uno tiene que se le cruza por la cabeza, como aquí en casa hay habitaciones, dije “pues venga”.

Eso sí, reconoce el arzobispo entre risas que llegó a pensar “dónde no me he metido”. “De estas cosas que Dios empuja y vimos que aquí, efectivamente, había habitaciones, que había sitio”.

Expósito visita el Hogar Santa Bárbara

Para monseñor José Cobo, el proyecto es “de estas cosas que han ido aprovechando los recursos que tenemos y aprovechando las necesidades que van surgiendo”. “Yo creo que esto es una necesidad y aquí tenemos una posibilidad y se han ido ajustando”. Bromea con Expósito de que son buenos vecinos: “además aquí, en una casa de estas, el que den un poquito de alegría, esto merece la pena”. “Dios va haciendo las cosas de su manera”, concluye.

Los testimonios de las madres

Judith es la madre de Rafael, un niño que está durmiendo la siesta junto al equipo de La Linterna que se ha trasladado hasta el Hogar Social Santa Bárbara. “Está más a gusto que en brazos”, comenta el director del programa. El pequeño tiene apenas cinco meses. “Nosotras mismas nos hemos sorprendido también de esta posibilidad y de esta generosidad que nos brinda el cardenal, al saber que teníamos necesidad de ampliar las plazas”, comenta Toñi, responsable de área de juventud e infancia de Cáritas Madrid.

Expósito, junto al arzobispo de Madrid, José Cobo

Jacqueline es la trabajadora social del proyecto y explica en una sola frase en qué consiste la labor del equipo en el “palacio”. “Acogimiento, acogida, calor humano y trabajo en equipo; nada más y nada menos”. Judith y Juliana, son de Perú, y vinieron a España embarazadas: “vine más que todo por pensar en mis niños, porque tengo dos hijos más aparte y darles un futuro mejor”. Ambas han contado a Expósito su historia de superación y lucha que les ha llevado a un entorno de apoyo y acompañamiento.