Un empresario desvela el truco de uno de sus empleados para ausentarse del trabajo: "Le dije 'Perico...'"

El comunicador de COPE y miembro del equipo de La Linterna, Jon Uriarte, rescataba este martes en el programa el testimonio de un oyente que explicaba el truco de uno de sus empleados para ausentarse cada día del trabajo. Una estratagema que el propio dueño de la compañía llegó a recriminarle finalmente, incluso le hizo una propuesta, tal y como recuerda el periodista vasco.

Y es que tanto Uriarte como Ruben Corral han querido tratar en el programa un problema bastante presente en la sociedad española y, concretamente, en la laboral: el absentismo. “El absentismo laboral en España sigue en el 6,7%, no mejoramos. Y es un problema que debemos abordar porque en ello va parte de la economía del país. Para hablar de todo esto tengo a Jon Uriarte que daría todo lo que fuera para que se absentara de La Linterna, pero no hay forma de librarse de él”, explicaba Corral al comienzo de la sección 'He visto luz'.