La candidata de Bildu a Navarra se lleva un 'Zas' por despreciar la detención de Ternera

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la candidata a Navarra por EH Bildu, Baratxo Ruiz. La detención de Josu Ternera no ha caído igual entre toda la clase política. En mitad de la campaña electoral llegó una noticia estupenda para la mayoría de los grupos políticos. Otros, como Podemos o como ERC, aún no se han pronunciado. Y hay algunos políticos a quienes no les ha gustado mucho, a los más sensibles… Con el terrorismo.

“Como las cosas han cambiado mucho pues tampoco pueden reivindicar la violencia como método para sus cosas. Entonces, retuercen el lenguaje hasta el ridículo” puntualiza el periodista. La candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha analizado la detención de Josu Ternera. “No tiene desperdicio”.