Ángel Expósito: “Un día triste, histórico e importante para la historia de España, pero tenía que ser así”

La Institución es fundamental, es la bóveda de nuestro sistema democrático. Sobre esta premisa ha analizado Ángel Expósito la noticia del día. El director de 'La Linterna' aseguraba que: "tenía que hacerlo por pura supervivencia institucional".

Además, a Expósito no le ha 'pillado por sorpresa': "Lo esperaba. Hace como diez días, deseé que este paso lo diera él. Y no tuviera que darlo el hijo. Que fuera el Rey Juan Carlos el que dijera me aparto"