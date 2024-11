Un abogado penalista señala el detalle que puede indicar que Aldama esté mintiendo o no: "Llama la atención"

Este jueves, en la Audiencia Nacional, hemos vivido una declaración que puede ser clave para el futuro del caso Koldo, cuando Víctor de Aldama ha ofrecido dos horas de declaración. El empresario ha declarado contra Ábalos, Koldo, Pedro Sánchez, Teresa Ribera, Begoña Gómez, Santos Cerdán o Ángel Víctor Torres. El conseguidor relata su versión sobre la visita de Delcy Rodríguez y cómo habría sido su encuentro con el presidente.

Pero, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Manuel Rincón, abogado penalista y director de Rinber Abogados, explicaba este en La Linterna que este tipo de pactos dentro de prisión “son habituales” y lo permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “La documentación que ha facilitado debe ser bastante extensa para que, con tanta celeridad, la Fiscalía haya informado favorablemente y el juez haya decidido ponerle en libertad”, explica.

¿Es normal que esté en libertad tan rápido?

Para el experto penalista, la puesta en libertad tan rápida del empresario es “sorprendente”. “En la práctica habitual, en 26 años de ejercicio no se me ha planteado”, reconoce Rincón en La Linterna. Para el abogado, “o la información es muy importante o considerable, hasta el punto que la Fiscalía entienda que la colaboración ha sido máxima y todo lo facilitado le sirve para solicitar suplicatorios a los miembros del Congreso o algo muy notable para que sea tan rápido como ha sido”.

EFE El presunto comisionista y uno de los principales investigados en el caso Koldo Víctor de Aldama

Eso sí, subraya que casos de corrupción como este son “muy complicados”. “Es habitual que haya una Fiscalía como esta, especializada en casos societarios, hombres de paja... Son expediente muy complejos y, como consecuencia, son expedientes que se dilatan mucho en el tiempo”.

¿Miente Aldama?

Apunta Rincón que, de todo lo declarado este jueves Víctor de Aldama, “podríamos estar hablando de medio Código Penal”, y que se trata de unas actuaciones “muy graves y muy reiteradas, y unos presuntos autores con unas posiciones en las que están hasta aforados”. Así, recuerda que en el caso de los que pertenecen a comunidades autónomas hay que solicitarlo a los tribunales superiores de justicia de cada región.

EFE El empresario Víctor de Aldama hace declaraciones tras salir en libertad de la cárcel de Soto del Real

Así, el director de La Linterna le lanzaba una pregunta al abogado penalista: ¿las palabras de Aldama son para estar nervioso? “Si realmente has hecho algo, no podemos confundir al gran publico”, aclara. Eso sí, subraya que, aunque una persona tiene derecho a mentir, hay una cosa que “nos tiene que llamar la atención”: “si este hombre ha ido a mentir, no está en libertad”, sentencia el experto en derecho penalista. Así, concluye que “todo lo que ha dicho tiene que ser de una importancia superlativa”.