Rosa María Abad León: "Cuanto más sé de Dios, más quiero saber de él porque más me falta"

El pasado mes de mayo, el papa Francisco instituyó el ministerio laical de catequista y, como venimos contando, este Domingo de la Palabra, el Papa será el primero en conferir este ministerio a un grupo de catequistas de todo el mundo. Entre ellos hay una española, Rosa María Abad León, catequista de la parroquia del Santo Cristo de la Victoria y miembro del Equipo de Expertos de la Delegación de Catequesis del Arzobispado de Madrid y de la Asociación Española de Catequetas.

"No es estoy nerviosa, pero te reconozco que tengo mariposas en el estómago", ha dicho Rosa María Abad León en el programa que dirige Irene Pozo en COPE. "Yo empecé a dar catequesis cuando le dije a don Eduardo que quería quería ayudar pero, si era posible, que no fuese en Cáritas"´.

En cuanto a las formas de dar la catequesis, Rosa María Abad León reconoce que han cambiado, evidentemente, "pero Dios es siempre el mismo". Ha contado en 'La Linterna de la Iglesia' que lo que es diferente es "la manera de acercarse, porque no es igual la catequesis de cuando yo era pequeña a la que se da ahora". La catequista ha apuntado que es "otra generación y, por tanto, se usan otros lenguajes. Tienes que habarles en un lenguaje que ellos entiendan"

"Cuanto más sé de Dios, más quiero saber de él porque me doy más cuenta de que más me falta", ha asegurado Rosa María. "A dios no se le conoce nunca. En realidad, lo vas conociendo poco a poco y él va entrando en tu vida pero nunca sabes cómo te va a sorprender". Por último ha explicado en COPE que es necesaria una formación antes de dar catequesis: "Tienes que tener una relación muy estrecha con Dios, sí, pero además tienes que formarte, porque las escrituras y los evangelios no puedes interpretarlos como tú quieras".