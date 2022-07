Rebeca Teijeiro: la impulsora de Hakuna en Toledo deja un impresionante testimonio de fe

Déjame que te cuente la historia de Rebeca. Esta joven toledana, muy deportista, era una chica corriente, una chica de parroquia “de toda la vida”, como ella misma decía cuando daba testimonio. Sin embargo, no siempre fue así: "Cuando se va a la universidad, ella empieza todo un camino de alejarse del Señor, a la vez que se centraba mucho en sí misma. Ella buscaba la felicidad en tener el cuerpo perfecto y desarrollarse fisícamente lo mejor posible (por eso participó en concursos de chicas bikini, todo el tema del fitness...) y también laboralmente", explica Óscar Torres, amigo de toda la vida de Rebeca y, ahora, sacerdote.

Rebeca llegó a trasladarse a Badajoz, lejos de su familia, por una oportunidad laboral. Allí encontró éxito laboral y económico. Pero un día descubrió que no era auténticamente feliz: "Yo voy a Lourdes y le pongo una vela. Pido por ella y por los cuatro amigos más que tengo. Envío una foto al grupo de WhatsApp y ella ve la vela y ella me responde 'gracias, lo necesito'. Y, al día siguiente, se despierta con la idea clara en su cabeza de que tiene que dejar su trabajo en Badajoz y que tiene que dedicarle un año al Señor", recuerda Óscar.

Ese año que quería regalarle al Señor se tradujo en voluntariados en centros de gente asistida, como en el Cottolengo de Las Hurdes, en residencias de mayores... Unos voluntariados que pronto comenzaron a ser internacionales. Rebeca no dudaba en coger aviones para marcharse a Perú o Guinea Ecuatorial, en 'misiones de evangelización'.Así comienza la reconversión de Rebeca y su progresivo acercamiento al Señor.

Se había dado cuenta de que necesitaba un cambio de vida. Y, sobre todo, de que tenía sed de Dios. Además de todos esos voluntariados, comenzó a acudir a misa a diario e incluso a tener acompañamiento espiritual, en la persona del sacerdote Juanma Uceta: "Empezó a tener sus ratos de oración diaria, confesión frecuente, la vida de oración y su misa diaria, también. Eso lo fue ella aprendiendo. Yo le decía 'puede ayudar esto, puede ayudar lo otro... y sobre esto fuimos trabajando también", señala.

Ese cambio de vida no sólo afectó a Rebeca. También a su entorno más cercano. Empezó a dedicar más tiempo a su familia, a su novio y a sus amigos. "Se dedicó a estar más con la familia y sus seres queridos. Se volvió a centrar y a darle importancia a lo que realmente es importante en la vida, que ella lo resumía bastante bien en 'entregarse a los demás, dando amor, y dejando que Dios actuase' a través de ella", recuerda César, su marido.

Rebeca era una de las impulsoras de Hakuna en Toledo, junto a su amigo Óscar. Juntos organizaban horas santas, llenas de jóvenes con la misma sed de Dios que tenía Rebeca. Con su empeño, logró que se celebraran 3 horas santas semanales en Toledo, y consiguió que, a través de ellas, muchos jóvenes se acercaran a Dios. Y eso es lo que le sucedió a su marido.

Y es que Rebeca y César se conocieron en primero de Terapia Ocupacional, en la univesidad donde estudiaban. Él recuerda que con 4 afirmaciones ya le había conquistado, aunque le sorprendió que Rebeca le contara que iba a misa. Comenzaron su noviazgo un 27 de noviembre, un día muy especial para Rebeca, porque fue la fecha de su bautismo: "Sabías que, siguiéndola, siempre te esperaban cosas buenas. Y esto lo digo porque lo he experimentado en mí mismo, ya que cuando me conoció, yo era bastante ateo", rememora César.

"Rebeca, desde el silencio, el acompañamiento, la perseverancia y la gran paciencia, me fue dando pinceladas de lo que era la vida con Dios. No fue nada fácil. Tengo que confesar que no ha sido hasta el día que ella nos dejó cuando he sentido esa confianza plena, donde he acabado rendido ante Dios", explica.

Y es que Rebeca Teijeiro Sanandrés, de 27 años, falleció el pasado 16 de julio, víctima de un derrame cerebral tras dar a luz a su hijo, que se llama César, como el padre. Descanse en paz.