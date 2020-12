Rafael Vázquez: "Valoramos la vida no por lo útil que pueda ser, sino porque es un valor sagrado"

Diferentes confesiones religiosas en España han participado esta mañana en el encuentro interreligioso ‘Artesanos de vida y esperanza’. Representantes cristianos, musulmanes, hindúes o judíos se han unido para ensalzar la vida humana en unos momentos en los que la muerte ha cobrado especial protagonismo en nuestra sociedad. Durante el encuentro, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Arguello, ha remarcado el bien supremo que supone la vida humana.

Al final del encuentro se ha leído un manifiesto en el que las diferentes confesiones han mostrado su deseo de colaborar en el diálogo y la escucha a todos los niveles y donde piden al Gobierno que se defienda la vida. De todo ello hemos hablado en 'La Linterna de la Iglesia' con el sacerdote Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y diálogo interreligioso de la CEE.

Vázquez ha señalado por qué es necesario que todas las confesiones religiosas se unan y muestren esta defensa de la vida. "Todas las confesiones religiosas tenemos una visión común de la vida, que es un don sagrado y que no nos corresponde a nosotros decidir su comienzo o su fin. Que juntos podamos ofrecer esta visión de la vida, en un contexto plural y que se pueda debatir sobre estas cuestiones nos ha parecido algo muy interesante".

El sacerdote recordaba que esta defensa de la vida no es sólo fruto de la ley de la eutanasia. "También es la cuestión del aborto, la cuestón del terrorismo, el no tratar con dignidad a las personas en cualquier circunstancia... Estamos con el débil. Valoramos la vida no por lo útil que pueda ser, sino porque la vida es un valor sagrado y es inviolable en cualquier circunstancia".